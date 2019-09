'CHICHIRĂUL CARE NE PAȘTE'. Organizație politică, despre profilul 'profesional de pseudo-succes' al lui Cosette Chichirău: 'Nu i-au plăcut lucrurile normale. Cum ar fi, de exemplu, să pară în ochii celorlalți așa cum este în realitate'

Organizația politică ”Voința noastră” publică pe pagina de Facebook o prezentare a acutivității lui șefei USR Iași, Cosette Chichirău, contracandidata lui Dan Barna la șefua partidului.

Sub titlul ”CHICHIRĂUL CARE NE PAȘTE”, reprezentanții organizației prezintă detalii inclusiv din perioada de dinainte de intrarea acesteia în politică.

Astfel, în postarea citată se precizează că liderul USR Iași a ales să-și șteargă de pe profilul de LinkedIn faptul că a absolvit o facultate din România, apoi că imediat după ce a ajuns la studii în Statele Unite a ocupat numai poziții de ”șef”, parcurs marcat de „câteva ciudățenii”.

De asemenea, în postare se arată că Chichirău a avut și un ”intermezzo antreprenorial” în China, de unde s-a întros ulterior și și-a înregistrat ”propria firmă de afaceri în domeniul panourilor fotovoltaice”, firmă care ”i-a fost închisă în 2018 prin ordin judecătoresc”.

Cât despre parcursul său politic, organizația citată notează că Chichirău nu a făcut decât ”să-și fluture experiența ”în industria financiară americană” (sic!) ca să aibă acces la conducerea USR (Nicușor Dan și Clotilde Armand)”. Iar după ce a ajuns parlamentar ”singurul obiectiv al domnișoarei Chichirău (...) a fost sa elimine orice competiție la Iași, mai ales pe Andrei Postolache și pe cei din conducerea partidului Pentru Iași”.

”Iar startegia «ascensiunii politice prin nebăgare de seamă» a domnișoarei Chichirău intră zilele acestea în faza luptei finale pentru conducerea principalului partid de nouă opoziție din România: USR”, se mai arată în postarea citată.

Redăm, mai jos, postarea integrală:

CHICHIRĂUL CARE NE PAȘTE

Prea multe speranțe s-au pus în USR ca să ne fie indiferent cine ajunge să-l conducă ...

Domnișoarei Cosette Chichirău nu i-au plăcut lucrurile normale. Cum ar fi, de exemplu, să pară în ochii celorlalți așa cum este în realitate. Probabil din acest motiv, cei care i-au urmărit mai cu atenție traiectoria din ultimii trei ani n-au putut să nu observe că ceva este în neregulă cu această persoană.

PROFILUL PROFESIONAL DE PSEUDO-SUCCES

Dacă arunci o privire pe profilul de LinkedIn al domnișoarei Chichirău ... https://www.linkedin.com/in/cosettechichirau te surprinde câteva lucruri:

1. N-a studiat în România. Chiar așa, de ce o fi ales să-și șteargă din profil Facultatea de Științe Economice pe care a făcut-o la Iași. ”Mi s-a părut o mare pierdere de timp” ne spune domnișoara Chichirău despre anii de facultate de la Iași /1/

2. Ajunsă la studii în America, a ocupat numai poziții de ”șef”. Doar că, pentru cine cunoaște cum se evoluează în carieră în companiile internaționale din țările occidentale, există câteva ”ciudățenii”:

... Fără o facultate echivalabilă în SUA, domnișoara Chichirău a fost angajată pe poziție de DIRECTOR într-o firmă internațională de asigurări cu zeci de mii de angajați, chiar înainte de a-și termina MBA-ul, după cum ne spune ea, cu un salariu de $100,000. Pentru audiența mai puțin informată, așa ceva ar putea să pară verosimil, dar simțiți că faceți parte dintr-o astfel de audiență?

... În cariera domnișoarei Chichirău a existat și un intermezzo antreprenorial, care n-a ajuns nici el în profilul ei profesional, probabil datorat eșecului înregistrat: ”În 2007, am început cu fratele meu o afacere în CHINA. Ne-am dat seama că vine criza. Eu m-am întors ... iar el a rămas să continue afacerea în Shenzhen, în China” deși ”i se cereau multe şpăgi şi se temea chiar pentru viaţa lui.” Interesant.

... Ceea ce a urmat în cariera domnișoarei Chichirău include câteva ... cum să le spunem ... minciuni (n-am găsit altă metaforă). La întoarcerea din China, antreprenorul alungat de criză s-a angajat ”la o bancă”, ne spune ea. Numai că e vorba de o firmă internațională de management al investițiilor, nu de o bancă, unde ”aveam un salariu de 150.000 de dolari pe an”, dacă ar fi s-o credem. Dar cum s-o credem, când și-a scris în profil că a ocupat poziția de VICE PREȘEDINTE la firma respectivă (State Street Corporation)? O minciună pentru cine n-are răbdare să dea câteva click-uri pe Internet și să se informeze. Dacă ne utăm în Rapoartele Anuale din 2008-2011 ale firmei /2/, aflăm nu numai că poziția de Vice Președinte nu există în schema firmei, dar că numele domnișoarei Chichirău nu figurează în listele actualizate anual cu persoanele de conducere (22-23 de persoane).

... Ce a urmat celor trei ani la ”bancă”? ”Până în iulie 2014, am fost DIRECTOR GENERAL la The RISConsulting Group”, ne spune tânăra business-woman, o firmă de consultanță (echivalentul unui SRL), proprietatea a doi americani. Nu mai aflăm câte sute de mii de dolari câștiga acolo, dar domnișoara Chichirău nu mai trebuie să ne testeze credulitatea, fiindcă aflăm din Rapoartele Anuale (2011-2014) ale acestei firme /3/ că nu există acolo poziția de ”director general” sau de ”Managing Director”, cum și-a scris în profilul de LinkedIn. Mai mult decât atât, numele domnișoarei Chichirău nu apare nicăieri în listele actualizate anual cu persoanele de conducere (3 persoane).

... După încă trei ani, spiritul antreprenorial a insuflețit-o din nou pe tânăra ieșeancă, așa că și-a înregistrat propria firmă de afaceri în domeniul panourilor fotovoltaice. Nu știm cum i-a mers noua inițiativă antreprenorială, dar se pare că nu prea bine, dacă judecăm după faptul că în cei patru ani de existență și-a depus doar un singur Raport Anual /4/ și că firma i-a fos închisă în 2018 prin ordin judecătoresc.

... Urmează ”episodul România” ...

CARIERA POLITICĂ BAZATĂ PE NEBĂGAREA DE SEAMĂ

Aterizată în luna iunie 2016 la București, domnișoara Chichirău s-a orientat rapid către lumea politică dâmbovițeană, chiar dacă declara ”nu am venit să mă implic în politică, am venit să ajut la dezvoltarea României” /5/.

Și unde se putea strecura ea mai bine decât într-un partid în curs de formare precum noul USR. Tot ce a trebuit să facă a fost să-și fluture experiența ”în industria financiară americană” (sic!) ca să aibă acces la conducerea USR (Nicușor Dan și Clotilde Armand).

Dar asta n-a fost de ajuns. Pentru a ajunge în Parlament, odată cu alegerile din acea toamnă, și a ajunge cu adevărat politician, domnișoara Chichirău avea nevoie de două lucruri anume:

- susținerea unuia sau ambilor lideri ai partidului

- o poziție pe listele electorale ale unei organizații județene (Iași părea cea mai potrivită, fiind orașul ei de baștină)

În vara anului 2016 era vremea constituirii filialelor locale ale USR, ceea ce a pus pe drumuri prin țară echipa de conducere a noului partid. Cum de filialele din Moldova s-a ocupat Clotilde Armand, ea a fost ținta perfectă pentru domnișoara Chichirău. Timp de mai bine de o lună (iulie-august 2016), a lăsat totul deoparte, s-a transformat în voluntar și s-a lipit de ea, ca timbrul de scrisoare, însoțind-o în toate deplasările din Moldova /6/. Rezultatul final? A fost unsă șefă interimară a filialei USR Iași.

A urmat campania pentru alegerile parlamentare. Cum prin octombrie-noiembrie 2016 filiala Iași a USR era cvasi-inexistentă, domnișoara Chichirău a văzut ca singură modalitate de succes să se lipească de Andrei Postolache, fondatorul partidului Pentru Iași, revelația alegerilor locale din iunie 2016, în care a obținut al teilea rezultat ca primar și a intrat ca unicul independent în Consiliul Local. /7/

Profitând de pasivitatea aspirațională politic a lui Postolache, domnișoara Chichirău a reușit să-i convingă pe Clotilde Armand și Nicușor Dan s-o pună pe prima poziție a listei electorale de Iași pentru Camera Deputatilor. /8/

În paralel cu activitatea politică, domnișoara Chichirău s-a gândit să folosească faptul că reușise să intre sub pielea celor doi lideri ai USR ca să se impună și pe plan programatic, cu aplomb și nonșalanță. Așa că pe la jumătatea lunii septembrie 2016 s-a apucat să RESCRIE DE CAPUL EI Programul USR, la care o duzină de experți în multiple domenii lucrau deja de aproape două luni.

Pe 18 septembrie, la ceas de seară, pe la ora 21:33, ”echipa” cu un singur membru care lucra la redactarea ”draftulu programului USR” trimitea cuiva din conducerea USR următorul mesaj:

”Te rog ajuta-ma un pic la scrierea capitolelor pe Transport si Energie. Eu tocmai am terminat Sanatatea. Termin in urmatoarea ora Agricultura si ma apuc de Invatamant. Imi propun sa trimit draftul la BN maine (duminica) in jur de ora 17:00 cel tarziu. Daca poti sa-mi trimiti ceva pana la 15:00, ar fi excelent. Multumesc mult, Cosette.”

Culmea e că această scamatorie chiar i-a reușit și, deși Nicușor Dan spunea că domnișoara Chichirău este ”cea care a coordonat acest program ... la care a contribuit multă lume”, realitatea, pe care o pot confirma destui oameni, este că ceea ce s-a prezentat în Conferința de lansare a Programului USR a fost gândit NUMAI cu căpușorul muti-disciplinar al domnișoarei Chichirău (cu excepția câtorva idei din capitolul Transport) și scris integral cu mânuța ei, într-un real spirit de echipă. /9/

Despre calitatea programului, care o fi contribuit mai mult sau mai puțin la rezultatul de 8% al USR în alegeri, îi lăsăm pe cei care se pricep să-l judece. /10/

După alegeri, singurul obiectiv al domnișoarei Chichirău, deputat de Iași în Parlamentul României, a fost sa elimine orice competiție la Iași, mai ales pe Andrei Postolache și pe cei din conducerea partidului Pentru Iași. Cam astea-i erau gândurile prin mai 2017:

”... mă bucur că nu-mi mai împart imaginea publică împreună cu infantilul ăla de Postolache ... A venit timpul ca noi, femeile deştepte şi care ştim ce vrem de la viaţă, mai ales de la cea politică, să ne asumăm misiunea conducerii a tot ce mişcă în ţara asta ... ar trebui să fiu şi eu pe lista asta scurtă a doamnelor de poveste ... Ce e mişto e că în Iaşi nu am concurenţă, sunt singura femeie tânără şi deşteaptă din târgul ăsta ... uşor, uşor, o s-o detronez şi pe madam Clotilde de la cârma partidului. Prea se încrede în ea franţuzoaica lui Nicuşor ...” /11/

Poate n-ar trebui să ne mirăm că ”șefa USR Iași” a ajuns să împartă democrația după cum a crezut de cuviință în organizația pe care dorea s-o facă o anexă a biroului ei de deputat. Doar nu în mod curat democratic a ajuns în ianuarie 2019 Filip Havârneanu (24 de ani), angajat la cabinetul de parlamentar al domnișoarei Chichirău, să fie ales ditamai Președinte al filialei municipale USR Iași ... prin renunțarea contra-candidatului Silviu Gurlui? Din interiorul filialei se aud voci care spun ”Chichirău vrea să conducă filiala cu mână de fier, ținta acesteia fiind chiar o candidatură la nivel național...” /12/

La județ, sarcina a fost și mai simplă ... domnișoara alegându-se în februarie 2019 Președinte al filialei județene USR Iași în a cărei Birou Județean a intrat și profesorul Silviu Gurlui, cel care renunțase la candidatura de la municipiu. Acum, fiecare dintre cei doi președinți, la municipiu și județ au în subordine câte o structură, adică Biroul Local, respectiv Biroul Județean, dar din interiorul filialei se aud voci care spun ”... majoritatea lor sunt oamenii lui Chichirău...” /12/

Iar startegia ”ascensiunii politice prin nebăgare de seamă” a domnișoarei Chichirău intră zilele acestea în faza luptei finale pentru conducerea principalului partid de nouă opoziție din România: USR.

Ecce homo. Poate că cei mai puțin avizați pot interpreta informațiile de mai sus și-și pot forma sau reforma propria opinie despre cine este de fapt domnișoara Chichirău și ce ar putea însemna ca această persoană să ajungă la conducerea USR.

Mare atenție, se mizează pe nebăgarea de seamă!

'CHICHIRĂUL CARE NE PAȘTE'. Organizație politică, despre profilul 'profesional de pseudo-succes' al lui Cosette Chichirău: 'Nu i-au plăcut lucrurile normale. Cum ar fi, de exemplu, să pară în ochii celorlalți așa cum este în realitate'