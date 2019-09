China, scoasă din jocul energetic de la Cernavodă prin memorandumul cu SUA, primește la schimb o altă înțelegere: Ce document a semnat Guvernul Dăncilă cu Beijingul

Guvernul Dăncilă a semnat un memorandum cu China pentru cooperarea în domeniul carantinei plantelor, aproape concomitent cu momentul în care premierul parafa un document de același gen cu SUA în domeniul energiei, care, cel puțin în teorie, scoate Beijingul din jocul strategic de la Cernavodă.



Așadar, Executivul de la Palatul Victoria a anunțat, marți, că Daniel Dumitru Botănoiu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, a semnat Memorandumul de Înțelegere cu Administrația Generală a Vămilor din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul carantinei plantelor. Scopul principal al acestuia este stabilirea cadrului general de cooperare în domeniul carantinei fitosanitare şi a protecţiei plantelor. În acest sens, cele două părți și-au exprimat aprecierea pentru utilitatea colaborării și oportunitatea semnării acestui acord, arată un comunicat de presă.

„În spiritul relațiilor bune pe care le avem cu partenerii noștri chinezi și pe baza acordului încheiat în anul 2009 și a Memorandumului de Înțelegere din 2014, România este un participant activ în grupul 17+1, evident dorind să întărească pe acest segment al agriculturii și al producției agroalimentare relațiile cu partnerii din China”, declara demnitarul, în debutul întrevederii.

Totuși, acest memorandum pare să fie o slabă consolare în raport cu faptul că Beijingul, care semnase un acord prin „China Nuclear Power Corporation” pentru construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, este pratic scos din schemă de memorandumul semnat, în 24 septembrie, de premierul Viorica Dăncilă, privind cooperarea cu SUA în domeniul energetic.



„Memorandumul este rezultatul viziunii comune cu privire la rolul strategic al dezvoltării energiei nucleare în scopuri pașnice și marchează angajamentul de a lucra în direcția intensificării cooperării în domeniul nuclear civil. Documentul oferă perspectiva consolidării relațiilor economice dintre cele două țări și a promovării obiectivului esențial al asigurării securității energetice, ca bază a prosperității pe termen lung a României.



Memorandumul urmează să servească ca bază pentru încurajarea cooperării bilaterale în promovarea de tehnologii de ultimă generație în domeniul nuclear, gestionarea deșeurilor radioactive, dezvoltarea sectorului de medicină nucleară, activități de cercetare privind aplicabilitatea tehnologiilor nucleare în curs de dezvoltare în fizică, biologie, precum și agricultură”, arată comunicatul transmis de Guvern.



În orice caz, episodul din SUA trebuie privit sub rezerva faptului că memorandumul nu are caracter normativ, ci reprezintă mai degrabă un angajament, o promisiune cu grad ridicat de asumare. În plus, Washingtonul este într-un „conflict deschis” cu Beijingul pe tema acordurilor comerciale, dar și din cauza unor acuzații reciproce de spionaj.