Primarul Iaşului se încurcă în explicaţii în scandalul numeroaselor proprietăţi pe care acesta le-ar deţine dar le are trecute pe numele fetelor din prima căsătorie sau a băiatului său de doar 2 ani.

Mai exact, presa locală a arătat că băiatul edilului a "cumpărat" o casă și un teren în zona centrală a orașului, în valoare de 250.000 de euro, pe vremea când acesta avea doar 11 luni. În plus, Thea şi Mălina Chirica, de clasa a VII-a, respectiv clasa a IV-a, deţin o casă de lux situată în municipiul Iaşi. Vila are 240 de metri pătraţi şi a fost trecută pe numele copiilor după ce edilul a divorţat de fosta sa nevastă.

"Decomandat, eu personal, nu am niciuna (nr. case). De fapt, am un apartament. (...) Faptul că aş fi cumpărat vilă copilului nu este adevărat pentru că tot eu am publicat certificat urbanistic de demolare, este vorba de un teren care avea o construcţie şi care este propusă la demolare, nu este nicio vilă a copilului. Terenul a costat 250.000 exact cum scrie în declaraţie de avere", a arătat Mihai Chirica, într-o declaraţie telefonică pentru B1TV.

Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Primăriei Iaşi, Mihai Chirica are domiciliul legal chiar în vila deţinută de fiicele sale, pe care a declarat-o public abia acum, dar acest lucru este negat de edil.

"Nu locuiesc acolo. Eu stau pe strada Podişului, nr.10, de aproximativ 5 ani de zile, e o scăpare şi toată lumea ştie că stau aici. Dacă vă uitaţi pe declaraţia de avere din 2011, această casă este a mea şi fostei sale mele soţii în care locuiam cu cele două fiice. În urma divorţului, s-a emis hotărâre judecătoarească prin care noi părinţii divorţând am fost de acord ca cotele pe care le deţineam la acea casă să revină copiilor noştri, iar eu m-am mutat de acolo lăsând proprietarea fetelor. Fosta soţie s-a recăsătorit şi locuieşte în casă împreună cu fetele noastre, eu stau în altă locaţie, deocamdată cu chirie", a susţinut Mihai Chirica.

În schimb, edilul a avut probleme serioase în a explica felul în care a obţinut banii pentru achiziţia terenului de 250.000 de euro trecut pe numele copilului său din a doua căsătorie sau anumite relaţii cu afacerişti locali.

Toate explicaţiile primarului pot fi urmărite în clipul video de mai jos:

