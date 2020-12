Cine ar putea fi următorul prim-ministru al României. Propunerile PNL, PSD și USR-PLUS

Luni seara, Ludovic Orban a anunțat că își depune mandatul de prim-ministru. Nicolae Ciucă, ministrul Apărării, a fost desemnat premier interimar de către președintele României, pe o perioadă de 45 de zile. Astfel, au apărut mai multe propuneri pentru fotoliul de premier al României, din partea partidelor PNL, PSD și USR-PLUS.

Propunerile PNL, PSD și USR-PLUS pentru funcția de prim-ministru al României

Retragerea lui Ludovic Orban a determinat apariția unor nume pentru funcția de prim-ministru.

Eduard Hellvig, fost secretar general al PNL, actual director al SRI, este una dintre variante. Și Virgil Popescu, ministrul Economiei, ar putea fi propus pentru șefia Executivului. De asemenea, liderii PNL au avansat numele lui Ilie Bolojan, actualul președintelui CJ Bihor, pe cel al ministrului Apărarii, Nicolae Ciucă, dar și pe al ministrului de finanțe, Florin Cîțu, pentru funcția de premier.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că medicul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, se află printre propunerile pentru funcția de premier, alături de Vasile Dîncu, Mihai Tudose și Sorin Grindeanu.

Rafila s-a declarat surprins de nominalizarea sa pentru această funcție, menționând că s-ar simți onorat să fie într-o astfel de poziție, însă funcția implică „foarte multă responsabilitate”.

„Sunt onorat, dar e o propunere care trebuie să fie foarte bine cântărită din punct de vedere al responsabilităților, pentru că nu nominalizarea e importantă, ci gestionarea corespunzătoare a acestei țări

Nu pot să o diger peste noapte, pentru că implică multă reponsabilitate și răspunsul meu trebuie foarte bine cântărit. Nu sunt într-o campanie de acumulare de funcții, ci e vorba de responsabilitate inclusiv personală”, a declarat Alexandru Rafila la DIGI24.Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

În paralel, Dan Barna a anunțat, luni seară, într-o intervenție telefonică la B1 TV, că propunerea partidului USR-PLUS pentru funcția de premier este Dacian Cioloș.

„Vom participa la consultările din acestă seară: propunerea de premier pe care USR-PLUS o are este Dacian Cioloș. O să vedem care va fi decizia. Noi am comunicat din această dimineață că e nevoie de o guvernare și un program și cu o componență care să redea credibilitate ca se poate face reformă în România. Documentul pe care l-am lansat, acel cadru de negociere cu angajamentele exact asta face, stabilește un calendar de primele trei luni, primele șase, primul an de măsuri foarte specifice, pensii speciale, desființarea secției speciale, impozit zero pe salariul minim ", a declarat Barna.

Klaus Iohannis a anunțat că va convoca rapid consultări cu partidele parlamentare pentru formarea noului Guvern. Se conturează, în acest moment, o coaliție de dreapta formată din PNL, USR-PLUS și UDMR.

Cine este Nicolae Ciucă, premierul interimar al României

„În această dimineaţă ministrul apărării naţionale, Ionel Nicolae Ciucă, a preluat exercitarea mandatului de prim-ministru interimar, în urma desemnării domniei sale de către Preşedintele României, Klaus Iohannis”, se arată într-o informare transmisă, marți dimineață de Guvern.

Nicolae Ciucă a fost numit ministrul Apărării Naționale pe data de 4 noiembrie. Acesta s-a născut la 7 februarie 1967 în localitatea Pleniţa, din judeţul Dolj. A absolvit Liceul Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi "Nicolae Bălcescu" de la Sibiu şi a urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare. Ulterior, a devenit ofiţer de stat major la biroul operaţii şi pregătire pentru luptă al Brigăzii 2 Mecanizată.

Ciucă a participat la numeroase misiuni militare în afara țării, precum Irak, Afganistan sau Bosnia. Actualul premier interimar a fost comandantul Batalionului 26 Infanterie, cunoscut și drept Scorpionii Roșii, după care a fost numit şeful Statului Major al Armatei.