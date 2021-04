Demiterea lui Vlad Voiculescu din fruntea Ministerului Sănătății de către premierul Florin Cîțu a declanșat prima criză politică serioasă la nivelul coaliției guvernamentale. În interiorul USR PLUS există voci care invocă ieșirea formațiunii de la guvernare, prin retragerea sprijinului politic pentru guvernul Cîțu. Alți membri continuă să susțină coaliția, cu condiția ca următorul ministrul al Sănătății să provină tot din rândurile USR PLUS, așa cum arată discuțiile de pe grupurile interne ale alianței. Dacă în urma acestei crize coaliția de guvernare va rezista, există mai multe scenarii privind cine urmează să preaia ministerul Sănătății după mazilirea lui Vlad Voiculescu.

Deputatul Adrian Wiener, cea mai invocată opțiune

O primă variantă ar putea fi deputatul Adrian Wiener. Acesta este medic de profesie, iar pe durata pandemiei a revenit în Spitalul Județean din Arad. El a fost candidatul USR PLUS la Primăria Arad, dar a pierdut în fața PNL și apoi a intrat în Parlament.

Înainte de a fi senator în legislatura 2016-2020, a ocupat funcţii administrative şi manageriale în cadrul Spitalului Judeţean Arad, unul dintre cele mai mari spitale din ţară, s-a format în Managementul Serviciilor de Sănătate (Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti) şi a contribuit, ca membru fondator şi unul dintre coordonatorii Comisiei Judeţene de Prevenţie Cardiovasculară, la derularea programelor de evaluare şi informare asupra riscului cardiovascular în populaţii din mediul rural în judeţul Arad.

În prezent, Adrian Wiener face parte din Comisia pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților. Pe de altă parte, ocuparea postului de ministru al Sănătății este subiectul disputelor și al negocierilor dintre USR și PLUS, având în vedere că cele două formațiuni nu au fuzionat încă. Având în vedere că Wiener face parte din USR și că portofoliul ar fi trebuit să revină unui membru PLUS, totul va depinde de bunăvoința partidului lui Dacian Cioloș.

O altă opțiune este numirea unui tehnocrat

Potrivit surselor din interiorul PLUS, soluţia Adrian Wiener nu este agreată de formațiunea lui Cioloș, care consideră că acest post le revine lor, ca urmare a discuţiilor din alianţă. PLUS nu are însă, pentru moment, nicio nominalizare pentru Ministerul Sănătăţii. Așa se poate ajunge la numirea unui tehnocrat nominalizat de PLUS și agreat și de cei de la USR.Lovitură grea pentru Diana Șoșoacă! Ar putea fi închis

Radu Tudor Ciornei, un alt ministeriabil al celor de la USR

Un alt parlamentar al USR PLUS medic de profesie este Radu Tudor Ciornei. Este al doilea membru al formațiunii care face parte din Comisia pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.

După ce a absolvit Liceul Ştefan cel Mare în 1990 şi UMF Iaşi în 1996, a fost medic în satul Golăieşti, judeţul Iaşi. Apoi a devenit asistent universitar la catedra de Anatomie a fostei sale Alma Mater. În 2001, a hotărât să devin cercetător.

“Am studiat în Statele Unite, la Universităţile din Missouri şi Kentucky, unde mi-am susţinut teza de doctorat în Microbiologie, Imunologie şi Genetică Moleculară. În 2010 am câştigat un prestigios proiect European, Marie Curie International Incoming Fellow (IIF), acordat de Comisia Europeana şi implementat în cadrul Universităţii de Medicină din Viena. Am fost unul dintre cei cinci români care au avut un asemenea proiect în exerciţiul financiar FP7 2007-2013”, se prezenta Radu Tudor Ciornei în campania electorală.

Posibilă revenire a lui Nelu Tătaru

O altă variantă ar putea fi chiar revenirea fostului ministru al Sănătății în Guvernul Orban, Nelu Tătaru. Varianta este invocată având în vedere agravarea situației epidemiologice, dar și ultimele declarații ale liberalului.

Acesta a declarat curând că ar vrea să revină în această funcție, dacă i s-ar propune acest lucru. Declarația sa a fost făcută într-un context tensionat al coaliției din cauza neînțelegerilor dintre premierul Florin Cîțu și ministrul Vlad Voiculescu.

„În acest moment, în condițiile în care partidul meu ar coordona Ministerul Sănătății aș reveni ca ministru”, a spus Tătaru.

Fostul ministru al Sănătății a explicat că spitalele românești se confruntă cu o situație atât de gravă pentru că în ultimii 30 de ani nu s-a investit aproape deloc în acest domeniu.

Aleandru Rafila, soluția pentru gestionarea în liniște a crizei sanitare

O variantă mai puțin probabilă este cea a lui Alexandru Rafila. Deși a devenit unul dintre membrii importanți ai PSD, este unul dintre cei mai activi comunicatori în contextul pandemiei.

Alexandru Rafila este un personaj, care a căpătat o notorietate neașteptată după apariția SARS-CoV-2 în țara noastră. Reprezentant al OMS în România, medicul Rafila are o carieră impresionantă. Domeniul său este microbiologia. Înaintea izbucnirii pandemiei, activitatea sa era mai puțin cunoscută de românii obișnuiți. În domeniul medical, însă, Alexandru Rafila este o somitate.

Numirea sa în fruntea Ministerului Sănătății ar putea avea loc ca o soluție de conciliere a membrilor coaliției cu liderii PSD, în contextul actual marcat de criza epidemiologică gravă și de nevoia Guvernului de a lua decizii radicale care să fie cât mai puțin contestate de opoziție.