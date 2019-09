Ramona Ioana Bruynseels, poreclită pe rețelele de socializare „Bruxila” din cauza numelui complicat, a intrat în atenția presei, după ce luni seară a afirmat că România și Rusia sunt „împreună parte a NATO”, deși Moscova este una dintre principalele puteri concurente în raport cu blocul nord-atlantic. (Detalii AICI)



Candidata lui Voiculescu, căsătorită cu un director de bancă, cu 20 de ani mai bătrân decât ea



Candidata la prezidențiale propusă de formațiunea controlată de Dan Voiculescu, Ramona Ioana (39 de ani) este căsătorită cu Dominic Bruynseels (59 de ani), până nu demult CEO la First Bank, fosta Piraeus Bank, și ex-director general al BCR, în perioada 2008-2012.

Surprinzător sau nu, pe vremea când Dominic Bruynseels activa la cea mai mare bancă din România, secretara sa era nimeni alta decât Ramona Ioana, cea care avea să-i devină soție. Ea a fost chiar și șef de cancelarie în bancă în acea perioadă, potrivit profit.ro.





După plecarea de la BCR, actualul soț al prezidențiabilei a petrecut aproape șase ani, până în aprilie 2018, în poziția de CEO regional pentru Africa de Vest al băncii sud-africane cu activitate multinațională Standard Bank, una dintre cele mai importante de pe continentul african, înființată în 1862 și care a finanțat inițial dezvoltarea minelor de aur și diamante din Africa de Sud. Pe pagina ei de Internet, Ramona Ioana menționează că a activat și ea în câteva organizații neguvernamentale pe continentul african.



Totuși, în vara anului trecut, Dominic Bruynseels revenea în România, acolo unde era numit director general al Piraeus Bank, redenumită ulterior First Bank, după preluarea instituției de credit de către fondul de investiții american J.C. Flowers. Între timp, după nici măcar un an, el a părăsit conducerea instituției bancare, potrivit zf.ro.



Cei doi s-au căsătorit după 18 ani de relație, când deja aveau două fetițe împreună



„Bruxila” s-a căsătorit cu Dominic abia în mai 2019, după o relație de 18 ani. La acel moment, cuplul Bruynseels avea deja două fetițe, potrivit Adevărul.

„Suntem împreună de mulţi ani. Avem două fetiţe, am împărţit bucurii şi necazuri. Am trăit pe trei continente. Nu a fost întotdeauna uşor, însă dragostea, respectul şi dorinţa de a reuşi ca familie ne-au readus la mal de fiecare dată când am fost încercaţi de valuri. Astăzi zâmbesc atât de larg în mare parte datorită ţie, Dominic. 11 mai 2019. Familia mea s-a întregit şi în faţa lui Dumnezeu”, scria Ramona Ioana Bruynseels pe pagina ei de Facebook, după căsătorie.





Ramona Ioana Bruynseels era desemnată, la începutul lunii iunie, candidată la alegerile prezidențiale din noiembrie 2019. Ea era nominalizată în această postură de către Partidul Puterii Umaniste (social-liberal), formațiune care este, așadar, controlată de Dan Voiculescu. Candidata era votată în unanimitate de cei peste 700 de delegați prezenți la congres.



Studii la Cluj-Napoca și la Harvard și consilier juridic în Armata Română



Ramona Ioana Bruynseels este absolventă a Facultății de Drept din Cluj, dar are un masterat la prestigioasa Universitate Harvard. Mai exact, la Școala de Guvernare John F. Kennedy, pe specializarea managementul administrației publice.



În trecut, Ramona Ioana Bruynseels a fost Consilier juridic al Corpului 4 Teritorial de Armată Transilvania, ceea ce face și mai surprinzătoare declarația sa cu privire la cea mai puternică alianță militară a lumii.



Pe lângă pozițiile din BCR, pe care le ocupa sub patronajul celui care avea să-i devină soț, Ramona Ioana Bruynseels a mai fost director executiv al RePatriot și a lucrat pentru mai multe organizații neguvernamentale în diferite părți ale lumii, precum Africa de Sud.



În plus, Ramona Ioana Bruynseels este membră a grupului „The Flat Earth Revolution – (Pământul Plat) România”, care susţine că, în colaborare cu NASA, guvernele corupte ale lumii ne ascund că planeta Pământ nu este sferică, ci plată şi rigidă, potrivit replicaonline.ro.