Cine este Dan Drăgulin, primarul PNL din Călărași mort de COVID

Dan Drăgulin, primarul în funcție din Călărași, dar și președintele filialei locale a PNL, s-a stins din viață în dimineața zilei de 12 octombrie, la Institutul Matei Balș din Capitală. Drăgulin a fost internat în urma infectării cu noul coronavirus și prezenta o serie de comorbidități. La 59 de ani, primarul din Călărași a pierdut lupta cu COVID-19.

Premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj de condoleanțe familiei acestuia, în timpul unor declarații de presă susținute la începutul săptămânii.

La finalul lunii septembrie, primarul în funcție de la Călărași anunțase că a intrat în autoizolare, pentru a doua oară anul acesta, după ce a intrat în contact cu o persoană depistată pozitiv.

Drăgulin a fost testat pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus, iar din 23 septembrie se afla internat la Institutul Matei Balș din Capitală. În acest context, el nu a mai putut să participe la ultima săptămână de campanie electorală din localitate.

„Ne exprimăm regretul față de dispariția dureroasă a colegului nostru Daniel Drăgulin, primar al municipiului Călărași în perioada 2012 - 2020, președinte al filialei PNL Călărași și vicepreședinte al PNL. Partidul Național Liberal transmite condoleanțe familiei îndoliate și va păstra vie memoria colegului liberal care a luptat pentru o societate dreaptă în spiritul valorilor liberale naționale pentru toți cei din jurul său. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată într-un comunicat transmis de Partidul Național Liberal, potrivit Digi24.

Din păcate însă, edilul a pierdut lupta cu COVID-19, iar decesul a fost anunțat chiar în dimineața zilei de 12 octombrie. Premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj de condoleanțe familiei. Mai mult decât atât, premierul îl considera pe Dan Drăgulin unul dintre membrii partidului cu rezultate foarte bune în administrație, iar pierderea acestuia este resimțită la nivelul liberalilor.

„Dan Drăgulin, bunul nostru coleg şi prieten a pierdut bătălia pentru viaţă în Spitalul Matei Balş. A fost infectat cu coronavirus, el nu a mai putut, în ultima săptămână, să participe la campanie şi după terminarea alegerilor a luptat cu boala şi, din păcate, a decedat în cursul acestei dimineţi. E o pierdere mare pentru noi, Dan Drăgulin a fost foarte bun coleg, un om care a avut rezultate deosebite în administraţie şi această pierdere o resimţim din greu. Transmit familiei condoleanţe şi faptul că suntem alături de familie. Regret profund. (...) Dl. Drăgulin era un om în putere, un om în activitate, un care şi-a exercitat şi funcţia de preşedinte al filialei PNL Călăraşi, funcţia de primar şi-a exercitat-o în cele mai bune condiţii. Nu ştii niciodată ce efecte are virusul şi e clar că provoacă decese. Noi am ţinut legătura cu dl director Streinu-Cercel permanent, am fost informat de evoluţia stării de sănătate, de faptul că a avut forme grave de manifestare şi din nefericire s-a produs acest deznodământ”, a declarat premierul Ludovic Orban, în timpul declarației de presă de luni.

