Cine este Ică Voinea. Atras de Rusia și China, fostul lider al Uniunii Tineretului Comunist, apropiat de familia Dăncilă și Voiculescu, a ajuns să aibă o influență majoră în Guvern, deși n-are o funcție oficială

Florea Voinea (63 de ani), cunoscut mai degrabă ca Ică Voinea, este un apropiat al familiei Dăncilă și a ajuns să aibă o influență majoră asupra deciziilor guvernamentale, deși nu are nicio calitate formală în Guvern, au declarat surse politice pentru G4Media.ro.



Tot mai mulți social-democrați îl consideră pe Ică Voinea, fost lider al Uniunii Tineretului Comunist (UTC) și mâna dreaptă a lui Nicu Ceaușescu, drept „premierul din umbră” al Guvernului Dăncilă.



În calitate de sfătuitor din umbră al lui Dăncilă, Ică Voinea a început să aibă influență asupra numirilor în funcții – cheie din ministere, companii de stat și agenții guvernamentale, precum și asupra tacticilor politice ale premierului. Informațiile G4Media.ro arată că Voinea a avut un cuvânt de spus în numirea șefului CNAIR și a fostului ministru de Interne, Nicolae Moga.



Deși a avut trei mandate de parlamentar, două de deputat din partea alianței PSD-PUR și altul de senator din partea PSD, Ică Voinea este o figură destul de discretă pe prima scenă politică. El a fost strâns legat de câteva personaje extrem de controversate din lumea economică: Dan Voiculescu, fondatorul Antenei 3, și Octavian Crețu, patronul Borsec. Dacă în cazul lui Voiculescu există o decizie finală de colaborare cu Securitatea, în privința unei presupuse colaborări a lui Crețu cu fosta poliție politică comunistă există doar zvonuri publicate în presa anilor 2000.



Potrivit CV-ului, Ică Voinea a fost Director General Executiv la Antena 1 și apoi consilier economic la Corporatia pentru Cultura si Arta INTACT în perioada 1998 – 2005. În perioada 2009 – 2012, el a devenit consilier economic la compania Romaqua Borsec.



Așadar, el a fost principala figură în instituția condusă de Nicu Ceaușescu, fiul dictatorului comunist, și anume UTC. Chiar și așa, CV-ul său nu menționează nimic despre acea perioadă.



Totuși, Florea Voinea a dat detalii din belșug într-un interviu pentru Radio România Internațional, secția chineză.



A spus că el „conducea activitatea economică a CC al UTC, conduceam la vremea respectivă vreo 29 de șantiere naționale” și că a preluat de la Nicu Ceaușescu conducerea unei delegații care a vizitat China în 1986. O vizită în care, susține Voinea, l-a întâlnit și s-a împrietenit cu Li Keqiang, pe atunci lider al tinereretului comunist chinez, care ulterior a devenit premier al Chinei.



„Dacă mergi să vizitezi Shenzhenul, cu Huawei și ZTE, să vezi ce au făcut acolo… centrala lor atomică, cu câte grupuri funcționează acolo… Au ridicat orașe noi, nu îți vine să crezi că pe pământ pot fi și aceste construcții (…) Pentru mine este o enigmă de ce noi nu am continuat colaborarea cu China, de ce nu colaborăm cu ei și de ce nu realizăm proiecte împreună cu ei. Vă mărturisesc că Zhang Gaoli a spus, acum 4-5 ani, că pentru ei nu este o problemă să sprijine dezvoltarea României, ne pot împrumuta chiar fără garanții guvernamentale și putem să plătim cu orice. Ori când ai o asemenea ofertă și nu o fructifici, mărturisesc că nu știu care sunt cauzele.



(...) În octombrie 2013 am fost la Moscova, în calitate de membri ai Comisiei de Politică Externă. Și acolo ne-am întâlnit cu vicepreședintele Senatului, cu vicepreședintele Dumei de Stat și cu vicepreședintele Consiliului Federației Ruse, și ei ne-au zis la unison: «Domnilor, dar noi suntem vecini. Vecinii își împrumută o pungă cu zahăr, o sticlă de ulei, se întreabă de sănătate unul pe altul, noi oare de ce nu ne înțelegem ca și vecini? Nu vă interesează piața Rusiei? Noi ne-aducem aminte că am importat din România foarte multe produse de mare calitate. Am vrea să continuăm această colaborare. Nu vă interesează?» Am venit și am spus-o celor care aveau decizia. Am spus-o, s-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic”, mai spunea Voinea, în același interviu, arătându-și atracția pentru China și Rusia.



B1.RO prezenta, într-un material amplu, ceilalți oameni care completează echipa de sfătuitori ai Vioricăi Dăncilă, majoritatea adunați în jurul premierului odată cu înlăturarea lui Liviu Dragnea de la Putere. (Detalii AICI)