Cine sunt oamenii controversați pe care Vlad Voiculescu și Horia Tomescu vor să îi impună politic la ASSMB

Liderii USR PLUS din București pun presiune pentru ca viceprimarul Horia Tomescu, un apropiat al fostului ministru Vlad Voiculescu, să obțină drept de semnătură și control total asupra spitalelor din subordinea Primăriei Capitalei. Miza pe care o urmăresc cei de la USR PLUS este dreptul de a numi membrii în Consiliile de Administrație din cele 19 unități sanitare aflate în subordinea PMB.

Primarul general Nicuşor Dan i-a delegat viceprimarului Horia Tomescu atribuţiile privind coordonarea celor 19 spitale din Capitală, însă nu şi dreptul de semnătură. Prin urmare, managerii spitalelor din subordinea primăriei pot fi demiși și numiţi în funcţie numai cu acordul primarului general. De asemenea, bugetul de 355 de milioane de lei al ASSMB este controlat tot de primar.

Cum vrea USR PLUS să politizeze ASSMB

Informațiile din interiorul USR PLUS arată că oamenii pe care această formațiune vrea să-i propună în CA-urile spitalelor din Capitală nu au o pregătire adecvată pentru a ocupa aceste posturi, singurul criteriu pentru numirea lor fiind, se pare, fidelitatea față de tandemul Voiculescu-Tomescu. Surse din CGMB, viceprimarul Tomescu a pregătit deja o listă cu oamenii pe care dorește să-i numească în aceste funcții.

O analiză a numelor propuse arată că acestea nu au ori experiența, ori pregătirea pentru a ocupa funcțiile de care va depinde modul în care vor fi cheltuiți banii alocați spitalelor din Capitală. Se adeverește, în acest fel, că meritocrația pentru care pledează USR PLUS este un simplu exercițiu de retorică și nimic mai mult, scrie stiripesurse.ro.

Astfel, Alexandra Cacioianu, propusă pentru spitalul Colțea, este nimeni alta decât fiica milionarului Virgil Cacioianu, fostul director al Șantierului Naval Giurgiu. Aceasta s-a făcut remarcată printr-o serie de contracte controversate cu diverse companii (Romsilva, Administrația Porturilor Fluviale), având calitatea de administrator al SC Avemar, firmă aparținând, potrivit unor anchete de presă, tatălui său.

Un alt nume propus de Horia Tomescu este cel al lui Cristian Plută. Acesta a fost adus la ASSMB de fosta administrație PSD. Între timp, Cristian Plută a devenit un apropiat al viceprimarului Tomescu, urmând să facă parte din CA-ul a trei spitale din Capitală – spitalul clinic de nefrologie ”Carol Davila”, spitalul clinic de chirurgie ”Prof. Dr. Dan Theodorescu” și spitalul clinic ”Sfânta Maria”.

Propunerea USR PLUS are, însă, două probleme. Una se referă la faptul că Plută Cristian este fostul director de investiții și actualul director general adjunct din cadrul ASSMB. Adică în instituția pe care liderii USR PLUS o acuză ca fiind nereformată.

A doua problemă sunt afacerile controversate ale lui Cristian Plută care, printre altele, a acordat prin negociere directă un contract de două milioane de euro firmei Eco Green Light, fiind implicat și în scandalul lucrărilor supraevaluate de la spitalul clinic de copii ”Dr. Victor Gomoiu”.

O altă propunere care naște întrebări este cel al Eleonorei Manuc. Angajată a ASSMB, aceasta are o experiență de 6 ani în cadrul companiei Romanian Soft Company, fondată de Sebastian Vlădescu. Despre această companie se știe că a derulat afaceri cu spitalele din București.

Probabil, pentru aceste merite, Eleonora Manuc a fost propusă de Horia Tomescu să facă parte din CA-ul a trei spitale din Capitală simultan – spitalul clinic de boli infecțioase ”Victor Babeș”, spitalul clinic de chirurgie ”Prof. Dr. Dan Theodorescu” și spitalul clinic ”Sfânta Maria”.