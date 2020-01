Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat marți, la finele Comitetului Executiv Național al partidului, că un Congres al partidului va fi organizat cel târziu la data de 1 martie.

„Nu evit (n.r. să fixeze data Congresului). Am explicat care sunt pașii. La următorul Comitet Executiv, vom veni cu modificările la statut. Toți colegii vor veni cu propuneri. La întâlnirea de la sfârșitul lunii cu grupurile parlamentare, cu președinții de organizații, de Consilii Județene se vor discuta principiile desfășurării Congresului și se va stabili data Congresului. E cel târziu pe 29 februarie sau 1 martie”, a spus, marți după-amiază, Marcel Ciolacu.

De asemenea, Marcel Ciolacu reiterat faptul că social-democrații nu sunt de acord cu alegerile primarilor în două tururi.

