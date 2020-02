Ciolacu, după consultările cu Iohannis: 'Alegerile locale vor fi pentru primari printr-un singur tur' (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, după consultările de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, că a venit cu propunerea lui Remus Pricopie pentru funcția de prim-ministru.

Totodată, el a precizat că alegerile locale vor avea loc într-un singur tur, o eventuală schimbare în legislație putând avea loc pentru scrutinul din 2024.

"Am venit cu aceeași propunere, Remus Pricopie, prim –ministru. Din acest moment, decizia aparține președintelui, pentru ce durată, mai scurtă sau mai lungă, se va desfășura această criză politică. Noi, PSD, ne-am făcut datoria de a apăra democrația pentru ca legile electorale să nu fie modificate atât de repede. Trecând moțiunea, alegerile locale vor fi pentru primari printr- un singur tur și pentru președinții de consilii județene prin vot direct, urmând să intrăm în procedură în Parlamet pentru a face modificări pentru 2024, așa cum este firesc", a declarat Ciolacu.

Delegația PSD a fost alcătuită din Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, Claudiu Manda, Mihai Weber și Titus Corlățean.

