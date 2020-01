Ciolacu îi răspunde lui Iohannis: 'Am luat act. Noi suntem pregătiți pentru orice'

Sesiunea extraordinară comună a Parlamentului, cerută de Klaus Iohannis, a fost aprobată, în perioada 27-31 ianuarie, aşa cum a solicitat președintele, anunță Marcel Ciolacu.

"Am luat act şi de solicitarea preşedintelui României şi am aprobat sesiune extraordinară comună în perioada 27-31 şi am făcut calendarul următor: până pe data de 27 se vor depune amendamentele pe legea de azi, cu care a venit Guvernul prin asumare, respectiv de schimbare a alegerilor locale în două tururi.

Pe data de 29 are loc prezentarea şi dezbaterea şi pe urmă vor trece zilele prevăzute de regulament de depunere a moţiunii. Cu alte cuvinte vom intra cu prezentarea şi votul pe moţiune într-o sesiune ordinară", a anunţat, luni, Marcel Ciolacu.

"Noi suntem pregătiți pentru orice și pentru alegeri anticipate", a mai spus Ciolacu.

Președintele interimar al PSD a mai anunțat că social-democrații vor depune moțiune de cenzură, după ce Guvernul își va angaja răspunderea pe legea privind revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

Întrebat de câte voturi mai are nevoie PSD pentru a dărâma Guvernul, Ciolacu a spus ”la acest moment 6-7 voturi”. Referitor la calculele PNL, care arată că PSD ar mai avea nevoie de doar 2 voturi, Ciolacu a explicat că ”vedem la momentul începerii sesiunii parlamentare”.