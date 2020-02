Marcel Ciolacu: "Nu voi vota niciodată un guvern Orban" (VIDEO)

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a respins posibilitatea ca formațiunea sa să voteze un nou guvern condus de Ludovic Orban pentru a împiedica organizarea alegerilor anticipate.

"Nu. Eu nu voi vota niciodata un guvern Orban cum nici nu am făcut-o până acum", a afirmat Marcel Ciolacu după ce a trecut moțiunea de cenzură.

De altfel, acest anunț face mai credibilă varianta alegerilor anticipate, deoarece președintele Klaus Iohanis și PNL vor forța acum ca două propuneri de premieri să fie respinse astfel încât Parlamentul să fie dizolvat.

Marcel Ciolacu a anunțat că moțiunea de cenzură împotriva Guernului a fost adoptată cu 261 de voturi din partea PSD, UDMR sau a parlamentarilor Pro România.

Moțiunea, intitulată „Guvernul Orban/PNL - privatizarea democrației românești”, a fost depusă de PSD după ce Executivul PNL și-a asumat răspunderea în Parlament pe alegerea primarilor în două tururi.

