Comitetul Executiv al PSD a decis să îl susţină pe Marcel Ciolacu pentru a prelua şefia Camerei Deputaţilor în urma plecării lui Liviu Dragnea la şefia Camerei Deputaţilor.

Pentru această poziţie, Marcel Ciolacu va candida cu Raluca Turcan care este susţinută de PNL, USR şi PMP.

Marcel Ciolacu a fost unul din liderii PSD care a fost în conflict deschis cu Liviu Dragnea la finalul 2018.

Acesta este văzut drept un apropiat al fostului premier Mihai Tudose, fiind vicepremier în perioadă când acesta se află la Palatul Victoria.

De altfel, acesta era aşteptat să meargă la Pro-România după Tudose, dar a rămas surprinzător în PSD, lucru ce i-a fost benefic după ce Dragnea a fost condamnat.



