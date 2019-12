Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat luni că va depune, alături de președintele Senatului, sesizarea la Curtea Constituțională privind adoptarea bugetului prin asumarea răspunderii de către Guvern.

"Bugetul de stat deoarece a venit prin asumarea răspunderii de catre guvern si premierul Ludovic Orban va fi atacat astăzi de către mine și de către președintele Senatului ca și conflict constituțional la CCR deoarece au fost prezenți și europarlamentari, s-au interesat, nu există precedent în Europa ca un guvern democratic să vină cu un buget fără dezbateri în Parlament.

De la Ceaușescu, România nu a mai cunoscut așa ceva. Chiar dacă nu vom reuși să stopăm acest buget, cu siguranță vom stopa ca altcineva în viitor să facă acest lucru. Domnul orban va intra în istorie ca singurul prim-ministru care și-a permis acest lucru, nu numai din România ci din intreaga Europă", a afirmat Marcel Ciolacu după CEx-ul PSD.

Acesta a arătat că au decis în CEx să nu depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului Orban, dar vor face acest demers dacă vor mai primi sprijin și de alte formațiuni.

De asemenea, acesta a anunțat că va ataca și modificările la OUG 114 făcute de Guvern tot prin asumarea răspunderii.

"În cursul zilei de 30 voi depune sesizare pe OUG 114. Efectele ordonanței vor fi suspendate până CCR va lua o decizie”, a precizat președintele interimar al PSD.

