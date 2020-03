Ciolacu: 'Vom fi prezenți la ședința de învestire a Guvernului Cîțu, dar acest cabinet nu merită să fie votat' (VIDEO)

Marcel Ciolacu a anunțat, luni, că PSD nu va vota Guvernul Cîțu. Social-democrații vor asigura însă cvorumul, a precizat Ciolacu. Acesta îi cere lui Ludovic Orban să își asume cabinetul Cîțu și le cere liberalilor să își voteze propriul guvern la vedere și mai ales să își asume guvernarea țării.

“Acest guvern nu merită să fie votat. Noi vom fi prezenți la ședința de învestire, dar nu vom vota Guvernul Cîțu”, a spus Ciolacu.

Vom fi prezenți, joi, la ora 16, la ședința comună de învestire a Guvernului Cîțu. Noi avem o decizie politică. Nu vom vota pentru Guvernul Cîțu. Acest guvern nu merită să fie votat.

Responsabilitatea trecerii Guvernului aparține puterii. Dacă PNL va vota la vedere la vedere guvernul Cîțu, acest guvern nu va cădea. Faceți matematic: sunt 465 de parlamentari, iar singurul partid care a anunțat că nu votează este PSD, adică minus 200 de parlamentari. Prin urmare, rămâne o majoritate lejeră ca acest Guvern să treacă”, a spus Ciolacu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.