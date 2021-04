„Cioloș îi fură partidul lui Barna”. Dacian Cioloș, tot mai aproape să pună mâna pe șefia USR-PLUS, după ce a apelat la metoda autobuzul, „o bagabonțeală PSD-istă cu profil electoral” (VIDEO)

Împreună, doar în teorie - cam așa arată USR și PLUS după ce Curtea de Apel București a aprobat fuziunea celor două formațiuni. În practică, tensiunile dintre taberele Barna și Cioloș sunt tot mai acute, dat fiind că urmează alegerile interne pentru desemnarea conducerilor din filiale și a șefiei unice a partidului. Dan Barna se vizează șef, dar nici Dacian Cioloș nu se lasă mai prejos.

Subiectul a fost comentat de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, în ediția de luni a emisiunii ”Bună, România!”, difuzată pe B1 TV.

Cum alegerile interne din USR-PLUS se vor desfășura prin referendum organizat în rândul membrilor, acum fiecare dintre cele două tabere se chinuie să atragă un număr cât mai mare de susținători. Cât mai mulți membri PLUS înseamnă victoria sigură pentru Dacian Cioloș. Iar dacă e să ne uităm pe situația din București, deznodământul acesta pare a fi.

Potrivit surselor B1.RO, numărul de membri cu drept de vot la referendum de la USR, respectiv PLUS e cel de la data aprobării de către judecătorie a procesului de fuziune. La acea dată, PLUS avea 6.338 de membri, în timp ce USR doar 3.793. Mai mult, din numărul total de USR-iști în București, aproape 1.000 sunt suspendați din partid fie pentru că nu au plătit cotizația mai mult de șase luni, fie pentru că au îndrăznit să critice conducerea partidului. S-a ajuns aici după ce tabăra Cioloș a apelat inclusiv la așa-numita ”metodă autobuzul”.

Astfel, deși USR s-a construit practic la nivel național pornind din USB (Uniunea Salvați Bucureștiul) și acum e o formațiune puternică în Capitală, ”partidulețul” lui Cioloș stă mai bine la numărul de membri, adică singurul criteriu care contează cu adevărat în alegerea viitoarei conduceri a partidului.

„Îmi pare așa, la o primă și superficială impresie, că Dacian Cioloș îi fură partidul lui Dan Barna, cum i l-a luat Dan Barna lui Nicușor (Dan) pe vreumuri”, susține Răzvan Zamfir.

