Dacian Cioloş nu ştie să îşi aleagă oamenii cu care face politică, dar dă lecţii presei despre cum să înţeleagă declaraţiile marxiste ale Oanei-Maria Bogdan

După ce s-a dovedit din nou că are mari probleme în a îşi alege oamenii cu care se înconjoară, Dacian Cioloş refuză să recunoasă viziunile nepotrivite ale celei pe care o promova drept "genul de femeie de care politica românească are nevoie" şi alege să dea vina pe presă despre care susţine că nu ştie cum să interpreteze declaraţiile.

"Nu este în regulă modul în care a fost interpretată de unii, inclusiv în presă. Oana Bogdan este un antreprenor de succes, care a valorificat propietatea privata şi îşi pune problema modului în care resursele pe care le avem de gestionat ca societate le putem gestiona colectiv, în comun. Si responsabilitatea pe care o avem ca cetăţeni, dincolo de familie şi dincolo de cupluri, pentru a lucra în comun pentru binele societăţii”, a declarat Dacian Cioloş la Râmnicu Vâlcea, pus în faţa controversei.

În ciuda oricăror tentative a lui Cioloş de a schimba ce a scris negru pe alb Oana Maria-Bogdan, este foarte uşor pentru oricine să recunoască ideile marxismului în postările acesteia, ideologie care a provocat atâta suferinţă în Europa secolului XX.

"Cred că un pas important al omenirii va fi cel al renunţării la proprietate. Când nu vor mai exista teritorii care să aparţină unui om, trib, neam sau corporaţie, vom reuşi să convieţuim armonios pe planeta Pamânt. Eu am încredere că acest lucru se va întâmpla în timpul vieţii mele", susţine Oana-Maria Bogdan, într-un comentariu postat pe Facebook.

”Aș desființa agricultura și nu aș domestici animalele. Cred că am fi oameni mult mai buni dacă, în calitate de descendenți ai vânătorilor și culegătorilor, nu am avea proprietăți și am trăi în grupuri în loc de cupluri”, a fost răspunsul Oanei Bogdan la întrebarea ce ar schimba dacă ar avea puterea să schimbe trecutul. (Detalii AICI)

Cât priveşte problemele lui Cioloş în a alege oamenii din jurul său, reamintim că PLUS a fost implicat într-o controversă încă de la lansare când istoricul Marius Oprea a arătat că partidul este înfiinţat de casa de avocatură înfiinţată de un fost maior al Securităţii.

De asemenea, PLUS a avut în Consiliul Naţional un membru cu viziuni de extremă-dreapta. Este vorba de Avram Fițiu care a candidat în trecut la alegerile parlamentare din partea partidului lui Marian Munteanu și s-a remarcat prin criticile sale la adresa unor oameni susținuți de George Soros.