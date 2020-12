Ciprian Ciucu acuză Primăria Sectorului 6 că ar fi cumpărat mărțișoare de 20.000 de euro: „Pe asta s-au dus banii de investiții / Nu pe străzi, nu pe anvelopari, nu pe parcări sau investiții in piețe

Ciprian Ciucu acuză că Primăria Sectorului 6 a fost jefuită, iar suma de 20.000 de euro ar fi fost cheltuită doar pentru mărțișoare.

Edilul susține că acestea sunt doar o serie de cheltuieli nejustificate, în zilele următoare prezentând o alăt serie de cheltuieli pe care s-au dus banii de investiții.

„Primaria Sectorului 6 a fost jefuită! Mărțișoare de 20.000 de euro! Atât a dat doar pe mărțișoare, la solicitarea DG Comunicare, Primăria S6! Acesta este doar un teasing, doar un contract. Săptămâna viitoare public contractele cu nume, prenume, firme etc. Incredibil, cum am fost furați în acești 4 ani! Cui să-i dai, frate, mărțișoare de 20.000 de euro? Hai să fim serioși! Pe asta s-au dus banii de investiții! Nu pe străzi, nu pe anvelopari, nu pe parcări sau investiții in piețe. S-au tocat în acest fel milioane și milioane”, a scris primarul Ciprian Ciucu pe contul său de Facebook.