Ciprian Ciucu: „Administrația Mutu a căpușat Primăria Sectorului 6 și acum a venit momentul dezinsecției” (VIDEO)

Ciprian Ciucu și-a lansat oficial candidatura la Primăria Sectorului 6 din partea PNL și USR-PLUS, marți, și susține că instituția a fost „căpușată” de administrația Gabriel Mutu, iar „acum a venit momentul dezinsecției”. La eveniment au mai luat parte, printre alții, premierul Ludovic Orban, liderul liberalilor, și Nicușor Dan, independentul susținut la Primăria Capitalei de aceeași alianță.

