În cursul serii de marți, 22 septembrie, Ciprian Ciucu, candidatul dreptei la Primăria Sectorului 6 și-a exprimat îngrijorarea cu privire la decizia Parlamentului de a crește punctul de pensie cu 40%, după ce Guvernul a propus mărirea acestuia cu 14%.

„Este extrem de îngrijorător acest gest. Eu, dacă aș fi pensionar și o să fiu pensionar, o să îmi doresc în primul rând stabilitate economică. Mi-ar fi frică de instabilitate, pentru că dacă Guvernul nu va avea bani să plătească aceste pensii, eu voi fi afectat. Mai mult decât atât, inflația a început deja din această seara și va fi galopantă dacă nu se face ceva. Principalul dușman al unui pensionar care are venituri fixe este inflația galopantă. Dacă aș fi acum pensionar, aș fi foarte îngrijorat. Să zicem că s-ar crește pensiile, pentru o foarte sucrtă perioadă de timp, pensionarii vor beneficia de această creștere de 40%, dar ce facem cu ceilalți oameni, care au salariul minim sau mediu pe economie, care nu vor fi protejați.

Ca angajat, cu salariul minim pe economie, trebuie să fii extrem, extrem de îngrijorat cu privire la ce s-a întâmplat astăzi. Dacă aș fi în mediul de afaceri și aș fi investitori, aș fi îngrijorat că s-au tăiat banii de la investiții.

În această notă trebuie să înțelegem că ce s-a întâmplat astăzi este o iresponsabilitate electorală crasă a PSD. Cu toții vom pierde, nu doar pensionarii, vom pierde cu toții masiv dacă președintele nu va oprit într-o primă fază această lege sau Curtea Constituțională nu va fi sesizată”, a explicat Ciprian Ciucu, candidatul PNL și USR - Plus la Primăria Sectorului 6.

