Ciprian Ciucu, despre finanțarea campaniei de vaccinare: Primarii au primit doar responsabilități, nu și bani. Aștept o îmbunătățire a OUG, ca efortul bugetar să fie corect distribuit (VIDEO)

Primarii se plâng că vor fi obligați, printr-o Ordonanță de Urgență, să organizeze și să doteze centrele de vaccinare anti-COVID-19 și să asigure plata personalului, deși nu li s-au dat banii necesari. Sâmbătă, Asociația Municipiilor, condusă de primarul Clujului, Emil Boc, a cerut Ministerului Sănătății, condus de Vlad Voiculescu, să asigure finanțarea.

Duminică, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a declarat, pentru B1 TV, că Ordonanța în cauză pune „tot acest efort doar în cârca primăriilor”. Ciucu a reproșat și faptul că primarii nu au fost consultați în realizarea acestei OUG. El a insistat că Ordonanța „doar ne dă sarcini și responsabilități, fără să asigure și un oarecare buget” și a cerut ca aceasta să fie modificată, astfel încât povara financiară să fie mai corect distribuită. „Cred că Guvernul, prin Ministerul de Finanțe, trebuie să se implice sau cel puțin să ne ofere posibilitatea să decontăm acești bani din programul național de reziliență”, a mai declarat Ciucu, pentru B1 TV. Acesta a vorbit și despre situația specială în care se găsește primăria pe care o conduce, care a intrat în 2021 cu un deficit bugetar de 35 de milioane de lei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.