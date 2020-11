Ciprian Ciucu, după decizia privind luminițele de Crăciun în Sectorul 6: „Oamenii vor să mă axez pe priorități, pe ceea ce este cu adevărat important” / „Este contrar populismului gestul meu” (VIDEO)

Sectorul 6 al Capitalei nu va avea în acest an deja obișnuitele luminițe de Crăciun. Decizia a fost anunțată de către primarul Ciprian Ciucu, care susține că iluminatul festiv ar fi costat în jur de 500.000 de euro, bani ce ar putea fi folosiți pentru o creșă sau pentru asfaltarea unei străzi. În direct pe B1 TV, marți, edilul și-a explicat gestul, unul pe care îl descrie ca fiind „contrar populismului”, și le-a răspuns celor care au criticat hotărârea, deși a mărturisit că se aștepta ca inițiativa sa să fie primită „cu foarte multă răceală și reticență”. Totuși, demersul său a fost primit bine de multă lume, lucru care l-a „surprins” și despre care spune că este „un semnal” că oamenii vor să se axeze „pe priorități, pe ceea ce este cu adevărat important”.

