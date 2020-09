Ciprian Ciucu: Legea pensiilor inițiată de PSD a fost o bombă pusă cu premeditare. Majorarea cu 40% ar fi dus la inflație galopantă. Social-democrații au devenit periculoși pentru țară cu populismele lor (VIDEO)

Liberalul Ciprian Ciucu a declarat marți seară, pentru B1 TV, că Legea pensiilor, care include majorarea de 40% de la 1 septembrie, a fost „o bombă pusă cu premeditare” de PSD-iști, deoarece ei știau că bugetul țării nu poate suporta această cheltuială și mai știau că urmează să plece de la guvernare, iar PNL va rămâne să rezolve problema. Candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Sectorului 6 a mai afirmat că PSD a devenit periculos pentru țară, deoarece vine cu tot felul de inițiative populiste. Ciucu a mai explicat faptul că dacă s-ar fi făcut majorarea de 40% a pensiilor, am fi ajuns la inflație galopantă, care ar fi anulat creșterea și tot cei vârsnici ar fi avut cel mai mult de suferit. A mai precizat, de asemenea, că oricum Guvernul Orban a venit cu majorarea de 14%, care este „măricică” în actualul context de criză economică.

„Legea aceasta a fost o bombă pusă cu premeditare de către Dragnea. Sunt convins de asta astăzi, deoarece un om normal la cap nu ar fi venit cu o astfel de lege. Nu e suportabilă bugetar.

A fost o bombă pusă cu premeditare, ei știind că urmau să iasă de la guvernare, pentru că era același scenariu pe care l-au folosit și în momentul în care Ponta s-a retrag de la guvernare și am avut guvern tehnocrat. Urmând ca această nombă să fie detonată pe vremea unui guvern liberal sau cel puțin condus de liberali. Asta e prima teorie pe care o pun pe masă.

A doua chestiune: aceste pensii dacă ar fi mărite cu 40%, ar duce către inflație galopantă, ar scădea puterea de cumpărare și vor avea de suferit inclusiv bătrânii, cei care sunt vizați cu această măsură, că în două-trei-patru-cinci luni nu-și vor mai permite să-și cumpere ceea ce-și cumpără astăzi cu acei bani și vor fi foarte loviți cei care muncesc, cărora nu le cresc salariile odată cu majorarea pensiilor. Și ei vor fi loviți de aceeși inflație. Ne aducem aminte prin ce am trecut în anii 1990, atunci când ne gândim la inflație.

A treia idee pe care vreau să o spun este că ministrul de Finanțe, că e Teodorovici, că e Cîțu, care o fi el, are un aparat de specialiști care știe să facă prognoze bugetare și planificare bugetară. Oamenii ăia sunt pregătiți în așa ceva. Recomandările lor, dublate de recomandările Comisiei Europene, care monitorizează să nu aruncăm finanțele în aer, știu despre ce vorbesc. Legile economiei sunt aceleași.

Ce spune azi PSD sunt baliverne. Noi am făcut oricum o majorare pe care n-a făcut-o niciodată PSD și oricum măricică, de 14%, în contextul crizei economice în care ne aflăm.

Deci trebuie să fim raționali și să nu mai venim cu astfel de gogoși, pentru că sunt gogoși și sunt periculoase. PSD-iștii în acest moment sunt periculoși pentru țară, venind cu astfel de populisme", a declarat Ciprian Ciucu, pentru B1 TV.

