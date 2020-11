Ciprian Ciucu: Primaria Sectorului 6 are peste 3.000 de angajati. Sunt angajate familii întregi

Familii întregi angajate la Primăria Sectorului 6, asta a găsit noul edil Cirprian Ciucu. Liberalul a , a declarat intr-un interviu pentru Hotnews.ro ca institutia pe care o conduce acum are un buget de investitii de doar 100 milioane lei, in contextul in care 200 milioane lei se duc pe salariile celor peste 3.000 de angajati.

Liberalul Cirprian Ciucu deaclară că la Primăria Sectorului 6 nu s-a pus niciodată problema eficientizarii fondurilor de care dispune. Acesta a afirmat că în instituție sunt angajate peste 3.000 de persoane.

“Familii intregi, sunt clanuri”, spune Ciucu.

Acesta a precizat că ia în calcul posibilitatea de a face mai multe concedieri, dar și să reducă cheltuielile direcțiilor care funcționează în subordinea instituției pe care o conduce.

"Dacă ne uităm acum pe buget, avem mai multe subordonate, Administrația Piețelor, Străzilor, Școlilor, DGASPC, bugetul nostru de investiții este undeva la 100 de milioane lei, este foarte-foarte mic. Raportat la un buget de aproape 1 miliard lei, cât este bugetul Sectorului 6. Am găsit o primărie în care directorii din Direcție nu știu ce se întâmplă la subordonatele care țin de acele Direcții. (…) Mai mult, Poliția Locală are 400 de angajați, cea mai mare Poliție Locală din București. Voi publică toate aceste contracte. La angajări a fost o veselie nemaipomenită prin instituție până acum fără preocupare pentru banul public", a declarat Ciprian Ciucu pentru Hotnews.ro.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunță și concedieri, după modelul Bolojan, de la Oradea.

"Da, nu mă feresc să o zic. Am venit de la Oradea, am avut de unde să învăț. Și eu sunt dator să redirecționez acești bani către calitatea vieții oamenilor din Sectorul 6, deci am nevoie de investiții. Trebuie să continui programul de reabilitare termică, trebuie să construiesc cel puțin 8 școli și alte creșe și grădinițe, vreau să fac o bază sportivă, vreau să amenajez Insulă Lacului Morii. Primăria are undeva la 250 de angajați, dar eu mă refer la toate subordonatele și mergem undeva la peste 3.000 de angajați. Numai polițiști locali am 400, numai la DGASPC am 1.200 fără asistenți maternali care sunt încă 800.

Ce fac? O să va arăt pe organigramă ce fac. Acum se agită sindicatele, aia fac. Eu sunt lupul ăla rău care vrea să termine cu viață bună la stat. Sunt angajate familii întregi, sunt clanuri. Nu o să mă uit, nu o să mă intereseze, fac analiză funcțională și cu asta basta. O să facem o analiză și vom vedea cu cât reducem.

Sunt salarii mari și nu doar pentru lucrători. În total cam 200 milioane lei/an. O să vina Ciucu, total nepopular să întrebe, mai, fraților, cati soferi aveti? 18. Eu am fost la Oradea și primarul Florin Birta nu avea șofer, conducea el mașină. Iar la DGASPC au 18 șoferi cu 18 mașini. Atunci trebuie să fiu mai nepopular și să fac rost de bani pentru investiții. Nu trebuie să beneficieze de acești bani doar unii care au fost angajați pe pile la stat, la Primărie.

Noi avem bugetul că în secolul XIX. Am avut surpriză să văd că nimeni nu a putut să-mi spună ce este în spatele unei linii bugetare. Spun cheltuieli materiale. Bun, dar ce înseamnă asta? Și în spate ai contracte. De exemplu, ADP în loc să aibă capacități proprii, închiriază. Nu are cisterne și închiriază. Dar luau 3 cisterne de acești bani, de când închiriază", a mai precizat primarul Sectorului 6.