Ciprian Ciucu, trei priorități pentru Primăria Sectorului 6: „Nu merg cu gândul că voi da oamenii afară acum, ci merg cu gândul că îi motivez” (VIDEO)

Primarul ales al Sectorului 6 a explicat, în direct, pe B1 TV care sunt prioritățile pe care le are pentru următorii patru ani, dar și cum își dorește să eficientizeze pe durata mandatului său, activitatea angajaților din Primăria Sectorului 6.

Ciprian Ciucu a declarat că are trei mari priorități pentru mandatul său, iar acestea sunt amenajarea spațiilor dintre blocuri, creșterea numărului de locuri de primire în școli și anveloparea blocurilor la un preț decent.

Primarul ales a declarat că își dorește să reamenejeze spațiul dintre blocuri, urmând să lucreze alături de peisagiști și horticultori, aspectul fiind îmbunătățit nu doar pe bulevardele mari, ci și în cartiere.

„Voi semna acte de transparetizare, dar ca priorități pentru mandat am în primul rând, să fac ca spațiul dintre blocuri să fie locuibil, să fie aerisit, să fie verde, pentru că acum este o mizerie incredibilă. Lucrez cu peisagiști și horticultori, asta în primul rând, pentru că calitatea vieții oamenilor trebuie să se simtă acolo unde locuiesc, nu doar la bulevardul principal”, a precizat Ciucu.

Ciprian Ciucu dorește să crească numărul de locuri de primire în școlile din Sectorul 6, dar mai ales să realizeze anveloparea blocurilor la prețuri decente.

„A doua prioritatea a mea este să cresc locurile de primire în școli, prin mansardare și construire de unități de primire noi, pentru că se învață în două trei schimburi, dezvoltarea imobiliară a pus o presiune formidabilă pe tot ce înseamnă infrastructură școlară în Sectorul 6.

Cea de-a treia prioritate este o prioritate pe care mi-am asumat-o și anume să fac anveloparea blocurilor la niște prețuri decente și cu calitate mult mai bună. Urmează un nou cadru financiar multi anula, sunt foarte mulți bani puși la dispoziția României, sunt pregătit eu personal în așa ceva și o să fac o super echipă, care să atragă fonduri europene.ULTIMA ORĂ! Nicușor Dan îşi începe mandatul în FORȚĂ! Iată primii doi oameni pe care-i DĂ AFARĂ!

Primarul Mutu a împrumutat destul de mult Sectorul 6, cu 252 de milioane de euro în acești ultimi 2 ani, bani care se pot direcționa și către anvelopare și sunt bani pe care din păcate ve trebui să îi dăm înapoi cu dobândă. Gabriel Mutu nu a atras fonduri europene nerambursabile, a luat bani de la bănci cu împrumuturi. Bani ar fi, ceea ce am nevoie este să cresc capacitate administrativă a primăriei. Angajați mai competenți, sau mai motivați, acum vorbim de peste 3.000 de angajați în primărie și în structurile acesteia”, a declarat el în studioul B1 TV.

Întrebat dacă va da oamenii afară din primăria condusă de Gabriel Mutu, primarul ales la Sectorul 6 a explicat că nu. „Nu, înțelegem că voi motiva oamenii să muncească mai eficient. Prin management de calitate, eu pot să recompensez munca celor care muncesc, iar cei care nu performează vor fi evaluați. Nu merg cu gândul că voi da oamenii afară acum, ci merg cu gândul că îi motivez și o să cresc eficiența lucrătorilor din administrațiile Primăriei Sectorului 6”, a declarat Ciprian Ciucu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.