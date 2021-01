Ciprian Teleman, după întâlnirea de la Cotroceni: Preşedintele ne-a îndemnat să ne asumăm curajos reforme

Ciprian Teleman, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, a declarat, pe pagina sa de Facebook, că preşedintele României, Klaus Iohannis, le-a transmis, joi, miniştrilor USR PLUS să îşi „asume curajos reforme”.

„După amiază, alături de prim-ministrul Florin Cîțu și vicepremierul Dan Barna, am participat însoțit de colegii mei, miniștri din USR PLUS, la o întâlnire cu președintele României, domnul Klaus Iohannis. Am vorbit împreună despre prioritățile miniștrilor USR PLUS, iar președintele ne-a îndemnat să ne asumăm curajos reforme. Și vom face acest lucru!

Mai mult, nu doar că ne vom susține unul pe celălalt pentru îndeplinirea obiectivelor pe care coaliția de guvernare și le-a propus, dar ne bucurăm și de sprijinul președintelui Klaus Iohannis”, a scris acesta pe rețeaua de socializare.

Klaus Iohannis, ședință cu premierul Florin Cîțu și miniștrii de la USR-PLUS

Amintim că președintele României s-a întâlnit cu prim-ministrul Florin Cîțu, joi, ora 15, la Palatul Cotroceni, iar la eveniment au mai luat parte vicepremierul Dan Barna și cei șase titulari de portofolii proveniți din USR-PLUS.

USR-PLUS a propus șase miniștri (Cătălin Drulă, Claudiu Năsui, Stelian Ion, Cristian Ghinea, Vlad Voiculescu, Ciprian Teleman) și un vicepremier (Dan Barna) pentru formarea Guvernului Cîțu. Lista titularilor de portofolii este completată de premierul Florin Cîțu, vicepremierul Kelemen Hunor și miniștrii nominalizați de PNL și UDMR. Noul cabinet de la Palatul Victoria a fost învestit formal în 23 decembrie, într-o ceremonie desfășurată tot la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui Klaus Iohannis.

„Domnule prim-ministru, onorați membri ai Guvernului, vă felicit și vă doresc mult succes și multă energie, și ambiție pentru realizarea tuturor obiectivelor și proiectelor pe care vi le-ați propus prin programul de guvernare. Oamenilor, cetățenilor români li s-a promis restructurarea statului, reforme importante în domenii cum ar fi Sănătatea, Educația, reforme importante în marile sisteme publice, reducerea birocrației, dar și obiecte pe termen mai scurt, combaterea eficientă a pandemiei, campania de vaccinare, relansarea economiei românești, creșterea economică folosind înțelept fondurile europene, respectul pentru contribuabil și toate aceste lucruri vor fi livrate. Trebuie să fie livrate! Noul Parlament, noul Guvern, împreună cu mine, împreună cu toate autoritățile statului vom face ce am promis. Vom face reformele, vom repune economia pe picioare, vom face schimbări semnificative, toate în beneficiul cetățeanului. Au trecut aproape 2 ani, în care am avut campanii electorale, alegeri, acum acest ciclu s-a închis. S-a închis ciclul în care noi, cei de aici, ne-am angajat și am promis. Acum, la sfârșitul acestui ciclu, vă spun sincer, la treabă!”, declara șeful statului la acel moment.