Circ cu PSD-iști: Audieri cu urlete, invective și amenințări la adresa Violetei Alexandru (VIDEO)

Audieri cu invective, jigniri și amenințări. La fel ca in primele 2 zile, pesedistii s-au dat in spectacol la discutiile cu ministrii din Guvernul Orban 2. Cum era de asteptat, cele mai ostile discutii au fost cele cu ministrul Muncii. Pesedistii nu au vrut sa o lase pe Violeta Alexandru sa isi prezinte bilantul.

