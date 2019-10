Cîțu îl acuză pe Teodorovici că folosește documente confidențiale în lupta politică / Liderul senatorilor PNL și un deputat PSD, despre limbajul grosolan al ministrului demis, în direct pe B1 TV (VIDEO)

Florin Cîțu, liderul senatorilor PNL și omul propus pentru portofoliul Finanțelor în viitorul Guvern Orban, l-a acuzat, în direct pe B1 TV, pe Eugen Teodorovici, ministrul de resort demis, că publică documente confidențiale pentru avantaje în lupta politică, fapt ce ar intra sub incidența legii penale.



„Uitați-vă unde s-a ajuns. În lupta politică se iau documente, nu știu dacă sunt adevărate sau false, de către Ministrul Finanțelor Publice și le prezintă public, deși sunt personale și nu trebuie să fie făcute publice”, a afirmat liderul senatorilor PNL, în emisiunea „Bună, România” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.



Florin Cîțu este singurul ministru propus dintre cei audiați luni, care a primit aviz negativ în comisia de specialitate din Parlament, și anume în cea de buget, finanțe, dar momentul a fost marcat de un nou moment reprobabil marca Eugen Teodorovici. Ministrul demis al Finanțelor a folosit un limbaj grosolan în timpul audierilor.



„E o surpriză și pentru mine, pentru că, astăzi, am cerut, chair la început, când am vorbit despre obiectivele mele la Ministerul FInanțelor, decență, din două motive. Și așa știm că Parlamentul Românie are o anumită imagine, și o are și datorită acestor ieșiri ale unor oameni ca Teodorovici, dar în același timp am cerut decență pentru că era o audiere în Comisia de buget finanțe, iar această audiere era urmărită inclusiv de ambasadori, instituții internaționale. Deci am cerut să fim cât se poate de cumpătați, pentru că nu vrem să dăm informații, care apoi să fie înțelese greșit și să suferim toți.



Bineînțeles că n-am fost ascultat. Acolo veniseră pregătiți pentru un moment penibil, și iarăși țin să spun că eu nu îl înțeleg pe Eugen Teodorovici, pentru că îi face rău Vioricăi Dăncilă. Pare că vrea să o saboteze. Cam așa arată, astăzi, această performanță din funcția de președinte executiv al partidului comportamentul domniei sale. Pare că vrea să o saboteze pe Viorica Dăncilă”, a adăugat Florin Cîțu.

Cătălin Rădulescu (PSD), despre cel mai recent derapaj al lui Eugen Teodorovici, în direct pe B1 TV



Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a intervenit și el în discuție, afirmând că „n-a fost atmosfera care trebuia”. Chiar și așa, el susține că limbajul folosit de Eugen Teodorovici a avut la bază provocări „din toate părțile”.



„Mie îmi displace că n-a fost atmosfera care trebuia, însă provocarea a fost din toate părțile. Știți ce era cel mai simplu, și eu cred că nu se ajungea la astfel de discuții și la certuri, și la tot felul de vorbe care s-au spus. Dacă cel care era desemnat să fie viitorul ministru de Finanțe, adică Cîțu, accepta de la început, așa cum spun normele de etică și de bun simț, să se pună întrebare și să răspundă. Nu am înțeles de ce dânsul nu a acceptat acest lucru”, a afirmat Cătălin Rădulescu.