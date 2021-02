Cîțu, discuții la Bruxelles despre PNRR: Am prezentat stadiul în care ne aflăm, am spus că avem un prim draft la Comisie, lucrăm la a doua versiune (VIDEO)

Sâmbătă, premierul Florin Cîțu a anunțat că în timpul vizitei la Bruxelles au existat discuții despre Planul Național de Redresare și Reziliență. El a precizat că în prezent cea de-a doua variantă se află în lucru, iar un prim draft a fost deja trimis la Comisia Europeană.

„Am prezentat stadiul în care ne aflăm, am spus că avem un prim draft la Comisie, lucrăm la a doua versiune. Discuţiile au avut două aspecte. În primul rând este nevoie să treacă legislaţia prin Parlament pentru resurse proprii. Până când toate ţările UE nu ratifică această legislaţie de resurse proprii de finanţare a acestui plan, Comisia Europeană nu poate să emită obligaţiuni, nu poate să atragă banii şi nu putem să implementăm acest plan de redesare. România este într-o fază avansată, am trimis către Parlamentul României şi fac un apel către preşedinţii Camerelor, pe această cale, să urgenteze această procedură, ca această legislaţie să intre în vigoare cât mai curând. Ştim foarte bine că sumele sunt consistente şi de aceea este important pentru noi să atragem toate aceste sume”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Mai mult decât atât, Cîțu a anunțat că a dorit să primească și să clarifice opinia experților din Comisia Europeană și a vicepreședinților, în legătură cu infrastrcutrua mare inclusă în Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Sunt cele 4 reforme mari pe care le vom include în PNRR şi care au legătură şi cu bugetul României (...) În acelaşi timp am vrut să clarific opinia experţilor Comisiei Europene şi a vicepreşedinţilor executivi în legătură cu infrastructura mare pentru că am tot primit mesaje diferite, dacă se califică sau nu pentru PNRR. Şi aici am primit răspuns că se califică infrastructura mare, deci trebuie să fim atenţi să facem aceste proiecte”, a anunțat Cîțu, în timpul conferinței de presă de la Palatul Victoria.

