Cîțu liniștește populația în plină criză de CORONAVIRUS: 'NU avem niciun fel de probleme pe partea de finanțare. Avem resursele necesare pentru plata tuturor cheltuielilor din buget'

Florin Cîțu, premier desemnat și ministru interimar al Finanțelor, asigură poluația că nu există probleme pe partea de finanțare, în contextul crizei create de extinderea coronavirusului.

De altfel, pe această temă, miercuri, va avea loc, la Palatul Victoria, prima reuniune a Grupului de Lucru Interinstituțional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra României, generat de efectele epidemiei Covid-19 – (GLI-ECOROM). Ședința este prezidată de președintele Klaus Iohannis. (Detalii AICI)

Cîțu mai precizează că este în permanentă legătură cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, dar și cu experții Ministerului Finanțelor Publice.

"Astăzi la ora 16:00 discutăm despre ce măsuri putem lua pentru a atenua efectele economice ale COVID-19.

Deja v-am spus că așa cum arată lucrurile măsurile trebuie să fie de natură fiscală. DAR pentru a avea impact maxim este nevoie de coordonarea politicilor fiscale și monetare.

Am ținut legătură în permantenta cu domnul Guvernator și deja avem formate echipe de lucru cu experți din MFP și BNR.

Pentru prima dată suntem în fața unei astfel de provocări și NU avem niciun fel de probleme pe partea de finanțare.

Am fost precaut, am atras finanțare (chiar daca am fost linșat mediatic pentru asta) și avem resursele necesare pentru plata tuturor cheltuielilor din buget. Chiar și în contextul în care a trebuit să facem plăti către Ministerul Sănătății, în plus, de aproximativ 620 milioane lei.

Avem resursele și instrumentele fiscale necesare pentru a face față acestei provocări", scrie Cîțu pe Facebook.

In acest moment, în România sunt 31 de cazuri de coronavirus. Șase dintre acestea au fost deja vindecate.

Reamintim că, secretarul de stat în MAI Bogdan Despescu a anunţat, marţi, că poliţia a deschis dosar penal în cazul bărbatului de la Spitalul "Dimitrie Gerota" din Capitală, depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Un fost ofițer M.A.I., în vârstă de 60 de ani, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, cazul acestuia demonstrând unde se poate ajunge dacă cetățenii nu respectă strict recomandările autorităților.

Potrivit Jurnalist.ro, numele “pacientului 17” este Nelu Lupu, comisar șef și fost adjunct al Poliției Capitalei, care și-ar fi pierdut funcția în urma unui scandal. (Detalii AICI)