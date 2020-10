Ciucu a demisionat din funcția de președinte al ANFP: „Am avut 15 zile de la data investirii ca primar să îmi rezolv situația de incompatibilitate”

Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6 și-a dat demisia din funcția de președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), poziție pe care a ocupat-o până în prezent, dar care era incompatibilă cu cea de edil.

Ciucu a precizat faptul că a avut la dispoziție 15 zile, în care să rezolve problema incompatibilității, iar în acest timp, noul primar al Sectorului 6 a declarat că a ales să își ia concediu fără plată, pentru că nu este normal să fii plătit de două ori, așa cum a precizat pe contul personal de Facebook:

„Mi-am depus astăzi, odată cu prezentarea bilanțului, demisia din Funcția de Președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP). Îi mulțumesc Premierului Ludovic Orban pentru încredere și colaborare! Le mulțumesc deopotrivă miniștrilor cu care am colaborat, funcționarilor publici din ANFP si vicepreședintei Violeta Vijulie.

După cum știți, funcția de președinte de agenție este incompatibilă cu funcție de primar si am avut 15 zile de la data investirii (22 octombrie) ca primar să imi rezolv situația de incompatibilitate. În zilele in care am îndeplinit ambele funcții simultan mi-am luat concediu fără plată pentru că nu e normal să fii plătit de două ori. De azi, toată atenția și viața mea profesională este dedicată cetățenilor Sectorului!”, a scris Ciprian Ciucu pe rețelele sociale.