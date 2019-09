Consiliul Județean Bihor a votat, sâmbătă, pentru revocarea Consiliului de Administrație al Aeroportului Oradea, în ceea ce ebihoreanul.ro notează ca fiind prima victorie a consilierilor județeni PNL, ce a venit cu ajutorul celor din ALDE, care în premieră nu au mai votat alături de reprezentanții PSD și UDMR.



Votul a survenit ca urmare a situaţiei grave a Aeroportului, lăsat fără curse externe, „sabotat", potrivit fostului director Gheorghe Pasc, de însuşi preşedintele CJ Pasztor Sandor, şi cu un Consiliu de Administraţie care a organizat un concurs nelegal pentru viitorul manager, ce urma să fie câştigat chiar de o membră a CA, pusă la propunerea UDMR, contabila Cristina Antik, soţia judecătorului Levente Antik de la Curtea de Apel Oradea, scrie ebihoreanul.ro.



„Am iniţiat acest proiect pentru că ne aflăm într-o situaţie extrem de gravă, CA nu şi-a îndeplinit criteriile de performanţă, au dispărut cursele externe, cele interne sunt la nivel minim, numărul pasagerilor a scăzut de la 220.000 anul trecut la 40 şi ceva de mii, este clar că activitatea CA este catastrofală”, afirma consilierul județean PNL Călin Gal, vinerea trecută.



Totodată, Gal a explicat că procedura de selecție a viitorului manager, declanșată de CA după demisia fostului director Pasc, a fost una nelegală. El susține că OUG 109/2011 privind guvernanţa corportativă a întreprinderilor publice a fost încălcată „flagrant şi repetitiv, în cascadă".



„Cum să rămână în funcţie acest CA, când a încălcat toate prevederile legii?", a întrebat liberalul, mai vehement ca niciodată.



În replică, reprezentantul UDMR Bimbo-Szuhai Tibor susține că este vorba despre un „viciu de procedură” și că situația este similară cu cea de la Tulcea și Suceava, afirmând: „Aeroportul Oradea haideţi să nu fie o victimă colaterală a discuţiilor politice, pentru că este în interesul orădenilor să existe curse internaţionale”. Totuși, Aeroportul Oradea revine în sarcina CJ Bihor, care este condus chiar de un reprezentant UDMR, și anume Pasztor Sandor.



Vestea vine în contextul în care Sandor Pasztor, președintele CJ Bihor, este acuzat de fostul director al aeroportului din Oradea, Gheorghe Pașc, că în mod intenționat dorește distrugerea aeroportului românesc pentru a favoriza concurența din Ungaria, și anume aeroportul din Debrecen, potrivit g4media.ro. (Detalii AICI)



Mai mult decât atât, potrivit g4media.ro, presa locală a publicat o fotografie cu președintele CJ Bihor de pe un site de safari din Africa de Sud, colecția 2018-2019, în care Sandor Pasztor se recomandă ca fiind din Ungaria și stă așezat alături de o antilopă împușcată.



„Sandor Pasztor from Hungary. With his Blesbuck ram shot at 120 meter with 308 Musgrave using 150 gr PMP ammunition”, arată descrierea fotografiei cu liderul UDMR.