CJ Harghita, acuzat că a comunicat oficial exclusiv în maghiară. Borboly Csaba: „Nu știu despre care document vorbiți, că sunt în mașină” / Dan Tănasa: „România nu mai controlează anumite instituții ale statului român” (VIDEO)

Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, a declarat, în direct pe B1TV, că instituția pe care o conduce comunică atât în limba maghiară, cât și în limba română. Afirmația sa vine în contextul în care acesta a fost acuzat că a informat populația județului, referitor la niște urși care puseseră în pericol viața unor copii, exclusiv în limba maghiară.



„Noi comunicăm în ambele limbi. Nu știu despre care document vorbiți, că sunt în mașină. Să mai căutați că sigur este acolo”, a afirmat Borboly Csaba, în emisiunea „Bună România” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.



Întrebat unde este versiunea în limba română a documentului, având în vedere că mai multe persoane au reclamat că l-au căutat fără succes, președintele CJ Harghita a răspuns: „Deci noi folosim ambele limbi pentru că legile țării și Constituția asta spune. De fiecare dată când pentru petiții răspundem, conform legii, dacă petiționarul ne-a solicitat în limba maghiară o informație sau ne-a precizat o problemă, atunci răspundem și în limba maghiară, dar și în limba română. Asta spune legea, ar trebui să citiți legea”.



În aceeași discuție a intervenit și Dan Tănasa, un activist care luptă pentru conservarea indetitară a etnicilor români din centrul țării. Acesta reclamă atitudinea UDMR, acuzând partidul parlamentar că, dincolo de implicațiile juridice, care transformă documentul într-unul nul, situația arată că „România nu mai controlează anumite instituții ale statului”.



„Este în neregulă pentru simplul fapt că în România limba română e singura limbă de stat. Limba maghiară nu are niciun caracter de limbă oficială, nici măcar cu caracter regional. Acest document este unul oficial, prin care o instituție publică a statului român comunică o chestiune legată de un pericol public, cu niște copii, un urs, o tabără pe acolo. Poartă antetul instituției și ștampila și este, potrivit noului Cod administrativ, un document nul de drept, dar acesta este proba indubitabilă că România nu mai controlează anumite instituții ale statului român. Este proba indubitabilă a faptului că anumite instituții publice ale statului român sunt controlate de către UDMR, care se comportă în aceste instituții ca în niște sedii de partid. Este inacceptabil, dincolo de implicațiile juridice, ca un document oficial emis de o instituție a statului român să fie comunicată în acest fel”, a afirmat Dan Tănasa.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.