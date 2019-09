Claudiu Crăciun a strâns puțin peste 13.000 de semnături și iese din cursa prezidențială. Demos ratează un nou tur de scrutin din cauza acestui test, după alegerile europarlamentare din mai

Claudiu Crăciun, președintele și propunerea Demos pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, a strâns doar 13.068 de semnături, cu mult sub necesarul de 200.000 pentru depunerea candidaturii. Formațiunea de stânga ratează, astfel, un tur de scrutin din cauza acestui pas din procedura de înscriere, după alegerile europarlamentare din mai.



„Creștem împreună, luptăm împreună!



Le mulțumim călduros tuturor celor care au semnat, care au voluntariat pentru strângerea semnăturilor, care au donat, care au dat mesajul nostru mai departe! Astăzi am depus la BEC candidatura lui Claudiu Crăciun.



Din păcate numărul de semnături strânse cu mari eforturi, 13.068, nu ne permite sa ne prezentam în campania electorală şi în alegeri.



Dintre statele europene, numai în România se cere un număr atât de mare de semnături pentru înscrierea în alegeri - 200.000 - ceea ce îngrădește dreptul cetățenilor de a candida, de a-și prezenta mesajul politic și de a fi supuși votului. Nicăieri în Europa nu se face o asemenea risipă de energie și resurse pentru a elimina competitorii politici.



Susținătorii și susținătoarele Demos care au semnat, care au voluntariat pentru strângerea semnăturilor, care au donat, care au dat mesajul nostru mai departe, construiesc alături de noi o mișcare politică solidă și onestă, în ciuda obstacolelor puse în fața noastră.



Fiecare cetățean ar trebui să se întrebe ce fel de democrație există în România dacă un partid legal constituit, care face lucrurile corect, care are programe și candidați, care se finanțează curat și transparent, nu este lăsat să participe la procesul electoral”, arată postarea Demos.