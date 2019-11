Olguţa Vasilescu, după ce Dăncilă a fost întrebată dacă Claudiu Manda „e bărbat sau nu“: „Va trebui să mă întrebaţi pe mine!” (VIDEO)

Claudiu Manda a ținut să nege, la finalul ședinței CEx PSD, că a jignit-o pe Viorica Dăncilă făcând-o proastă. La rândul ei, Dăncilă a susținut că nu este adevărat că ar fi izbucnit în plâns în timpul discuțiilor.

În acest context, un reporter a întrebat-o pe Dăncilă dacă „este bărbat sau nu domnul Manda?”, moment în care soția lui Manda, Olguţa Vasilescu, a intervenit: „Asta va trebui să mă întrebaţi pe mine”.

Când social-democrații încă se aflau în ședință, surse politice transmiteau că Viorica Dăncilă chiar a început să plângă și s-a arătat extrem de deranjată de anumite afirmații făcute de unii bărbați din PSD despre ea. Aceasta a dat exemplul lui Claudiu Manda, europarlamentar, care ar făcut-o proastă. De asemenea, ar fi spus că renunță la candidatura la alegerile prezidențiale.

