Claudiu Manda, în direct pe B1 TV, după informațiile că activitatea Senatului ar fi blocată de ziua sa de naștere: „Decizia de a invita senatorii PSD la Strasbourg am luat-o în septembrie” (VIDEO)

Eurodeputatul Claudiu Manda susține că cei 30 de senatori PSD, care vor veni la Strasbourg între 16 și 19 decembrie, când va avea loc sesiunea plenară a Parlamentului European, vin acolo pentru un schimb de experiență, și nu pentru a-l aniversa pe el.

„Schimbul de experiență este mai degrabă o speranță ca unele bune practici de aici, din Parlamentul European, să fie preluate măcar de grupul PSD la nivelul Senatului. Am avut discuții cu colegii mei senatori și m-au întrebat, de-a lungul timpului, care este diferența și cum merg lucrurile aici”, a declarat Claudiu Manda, în emisiunea „Bună, România!” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Eurodeputatul mai susține că decizia de a-i invita la Strasbourg a fost luată încă din luna septembrie.

„În primul rând, decizia de a-i invita la Strasbourg am luat-o în septembrie, atunci când am luat decizia să invit și 55 de primari din Oltenia la Bruxelles. Cei 55 de primari din Oltenia, astăzi, pleacă înapoi cu avionul în România. Aici, procedurile sunt destul de greoaie. Nu poți să decizi din septembrie pentru peste două săptămâni, plus că e nevoie de rezervări, de bilete de avion, de rezervări la hotel, de rezervări pentru evenimentele din Parlament. Atunci, pentru octombrie din septembrie a fost foarte din scurt să ne organizăm, iar în noiembrie a fost campania electorală, atunci singura perioadă era în decembrie, după alegerile prezidențiale”, a completat Claudiu Manda, care a mai precizat că fiecare eurodeputatul are dreptul să invite anual 110 persoane la Strasbourg sau la Bruxelles.

Întrebat dacă persoanele invitate anul viitor vor veni în aceeași perioadă, Claudiu Manda a răspuns: „Nu neapărat”.

Așadar, declarațiile lui Claudiu Manda vin în contextul în care G4Media a relatat anterior că eurodeputatul a invitat 30 de senatori PSD la Strasbourg între 16 și 19 decembrie, când va avea loc sesiunea plenară a Parlamentului European, cu transportul și cazarea asigurate din bani publici. Cum cei 30 de senatori PSD nu vor fi prezenți în România săptămâna viitoare, activitatea Senatului va fi blocată din lipsă de cvorum. (Detalii AICI)