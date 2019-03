Rămas fără replică. Manda, momente jenante în Parlament. Cum a încercat social-democratul să explice asaltul PSD-ALDE asupra Justiției (VIDEO)

Senatorul PSD Claudiu Manda a fost complet depășit de întrebările reporterilor pe subiectul protestelor din Justiție. Întrebat de mai multe ori de ce PSD a ignorat opiniile magistraților, deși aceștia sunt vizați direct de ”reforma” PSD-ALDE, Manda a rămas efectiv fără replică. Apoi a reproșat că nu e lăsat să vorbească, deși nimeni nu-l întrerupsese.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.