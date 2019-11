Claudiu Manda (PSD) îi răspunde lui Victor Ponta: 'Faci pe domnișorul de pension, dar nu mai păcălești pe nimeni! Ai căzut între scaune după ce ai încercat să fii jolly joker-ul politic'

Claudiu Manda, europarlamentar PSD, neagă că ar fi negociat cu Mihai Tudose revenirea acestuia în PSD. el îi transmite liderului Pro România, Victor Ponta, că 'trădătorii' ca sunt "urâți de lume" și că, oricât ar încerca acum să facă pe "domnişorul de pension", nu mai păcăleşte pe nimeni.

"Observ ca Victor Ponta imi amesteca numele in tot felul de negocieri cu care nu am nicio treaba de altfel. Vreau sa-i transmit doar ca suntem in aceasta situatie, de a pierde guvernarea, strict din cauza tradarii lui si a negocierilor pe care le facea, pe la Neptun, fie cu PNL pentru presedintia Camerei sau pentru comisarul european, fie cu PSD pentru locuri in guvern. Lumea uraste tradatorii ca tine, Victor, si oricat ai incerca acum sa faci pe domnisorul de pension, nu mai pacalesti pe nimeni! Ai cazut intre scaune dupa ce ai incercat sa fii jolly joker-ul politic si nu ti-a iesit. PSD-istii, care au facut campanie cu poza ta pe piept si care ti-au oferit toate functiile politice posibile, nu mai vor nici macar sa auda de tine. Daca nu crezi, deschide frigiderul...", scrie Claudiu Manda pe Facebook.

Scandalul a pornit după ce fostul premier Mihai Tudose, care și-ar fi negociat cu Cladiu Manda revenirea la PSD, a negociat și cu PNL pentru ca Pro România să voteze favorabil învestitura Guvernului Orban, acuză Victor Ponta, liderul formațiunii, care a lansat, luni dimineață, un mesaj critic la adresa celui pentru care „a muncit” să ajungă în Parlamentul European. (Detalii AICI)