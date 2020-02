Claudiu Manda și Mihai Tudose, șefii de campanie ai PSD (VIDEO)

Claudiu Manda și Mihai Tudose, cel ale pe listele Pro România europarlamentar, vor fi șefii de campanie al social-democraților la alegerile locale.

"Domnul Claudiu Manda o să fie șeful de campanie. Va lucra alături de Mihai Tudose. Au termen până miercuri să vină cu echipa de campanie. Echipa va fi completată cu oameni pe regiuni", a declarat Marcel Ciolacu.

