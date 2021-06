Claudiu Năsui: Cele mai importante zone pe partea economică din PNRR sunt într-o primă fază schemele de ajutor de stat prin instrumente financiare (VIDEO)

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a vorbit, joi seară, la B1 TV, despre cele mai importante componenete din Planul Național de Redresare și Reziliență în ceea ce privește partea economică.

„Cele mai importante zone pe partea economică sau cel puțin pe partea de IMM-uri din PNRR sunt două componente la care a lucrat și Ministerul Economiei anume într-o primă fază schemele de ajutor de stat prin instrumente financiare. Trebuie să schimbăm puțin filosofia felului cum s-au accesat bani europeni și cum s-au dat bani în România pentru antreprenoriat. Am văzut programe vechi, care nu au mare succes mai ales dacă ne uităm la randamentul lor cost per loc de muncă creat, niște sume absolut colosale.

Ceea ce am propus și este în PNRR este să folosim, de exemplu, instrumente financiare pentru foarte multe firme. Vrem ca antreprenorul să fie interesat să își atingă și obiectivele, să acceseze cât mai mult aceste instrumente financiare și riscul pentru statul român să se trezească să ramburseze banii că nu s-au atins obiectivele să fie mult mai mic”, a declarat Claudiu Năsui, joi seară, în cadrul emisiunii „Actualiatea”, moderată de Tudor Mușat.

