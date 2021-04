Claudiu Năsui: „Ne dorim o deschidere cât mai rapidă a economiei, cu respectul normelor sanitare. Nu vă pot da în schimb o dată” / Ce spune despre călătoriile românilor în Grecia și alte state (VIDEO)

Ministrul Claudiu Năsui susține că Ministerul Economiei și Turismului își dorește o deschidere cât mai rapidă a economiei, cu respectarea normelor de protecție sanitară. „Există soluții și pentru a face lucrul acesta”, a adăugat el, amintind totodată că tot joi, la ora 16, va avea loc o primă ședință a Comitetului interministerial privind revenirea României la normalitate începând cu data de 1 iunie 2021.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.