Clinciul dintre Guvernul Orban și majoritatea parlamentară condusă de PSD privind prelungirea stării de alertă din România se mută în Parlament, unde miercuri se vor întruni în ședință Birourile Permanente Reunite (BPR), ocazie cu care se va stabili calendarul pentru votul de încuviințare a hotărârii adoptate ieri la Palatul Victoria.



Totuși, potrivit B1 TV, atunci când a înaintat Parlamentului hotărârea privind prelungirea stării de alertă, Guvernul Orban a făcut-o „spre informare”, nu „spre aprobare”, în condițiile în care Legea nr. 55 din 2020, care a fost adoptată de legiuitori în 2020, nu prevede un vot al deputaților și senatorilor pentru extinderea actualei situații excepționale, ci numai pentru încuviințarea sa – lucru care s-a întâmplat deja, în urmă cu aproape o lună de zile.

Chiar și așa, reuniunea la nivel de BPR, care va începe la 9.30, e un semn că în Parlament încă se merge pe ideea unui vot. Camera Deputaților a anunțat că ședința se va desfășura online.



Guvernul României a adoptat, marți, o hotărâre pentru prelungirea stării de alertă din România cu încă 30 de zile, începând de miercuri. Tot atunci, premierul Ludovic Orban a susținut o declarație de presă, în care a explicat ce restricții vor fi relaxate, dar și măsurile economice luate de Executiv în lupta cu criza COVID-19 și efectele sale.

„Am luat decizia de a face un nou pas în relaxare, în conformitate cu decizia pe care am adoptat-o vineri, în ședința de Guvern. Se știe că se va permite desfășurarea activităților în centrele comerciale de tip mall, sigur cu excepția cinematografelor, restaurantelor, sălilor de jocuri. Se va relua activitatea pentru sălile de fitness și de aerobic, sigur în condițiile stricte care sunt reglementate prin ordin comun de către Ministerul Sănătății. De asemenea, se reia activitatea în after-school-uri, grădinițe pe perioada verii, tot în condițiile reglementate prin ordinul comun al ministrului Sănătății, ministrului Educației și ministrului Muncii. Se reiau și activitățile jocurilor de noroc. A fost o adevărată campanie împotriva noastră că dăm drumul la păcănele. Jocurile de noroc înseamnă și loteria, casele de pariuri, altele care se desfășoară în baza legii. Ce nu înțeleg cei care ne critică doar ca să se afle în treabă este că măsurile pe care le-am luat au avut la bază analizele de riscuri epidemiologice. Am luat decizia de a permite oficierea de slujbe și în interiorul bisericilor. Aici aș vrea să fac o precizare. Noi nu am închis bisericile. Bisericile au fost deschise în această perioadă. Singurul lucru care nu s-a permis a fost oficierea slujbelor”, a declarat premierul Ludovic Orban.

