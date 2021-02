Clotilde Armand, în conflict deschis cu liberalii de la Sectorul 1. Primarul USR-PLUS vrea ca viceprimarul PNL să părăsească biroul din Primărie. Burduja: Stilul ei e unul axat pe scandal și agresivitate (VIDEO)

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a părăsit sala în care se desfășura ședința de miercuri seară a Consiliului Local și a dat buzna în biroul viceprimarului Ramona Porumb. Liberala nu se afla acolo, fiind în sala de ședință, însă edilul de la USR-PLUS le-a transmis unor consilieri să părăsească biroul, „pentru că de a doua zi dimineața nu mai pot să rămână în Primărie și o să aibă în altă parte biroul de viceprimar”, a explicat Sebastian Burduja, președintele PNL Sector 1.

