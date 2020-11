Clotilde Armand, în vizită surpriză la Compania de Investiții: Nu era nimeni la muncă. Această direcție are 40 de angajați și toți sunt de negăsit

Clotilde Armanad, actualul primar al Sectorului 1 susține că a efectuat o vizită surpriză în Piața Mureș, mai exact la Complexul Piața Mureș, unde funcționează două instituții ale Primăriei. Este vorba despre Compania de Investiții și Direcția de Salubrizare, după cum a precizat actualul edil pe contul de Facebook.

Într-o postare pe rețelele sociale, Armand a explicat că la Compania de Investiții nu ar fi găsit niciun angajat, deși direcția ar avea 40 de persoane angajate.

„Am avut un șoc. Am fost în Piața Mureș. În clădire din Complexul Piața Mureș funcționează 2 instituții ale primăriei: Compania de Investiții la etajul 1 și direcția de Salubrizare la etaj. Tot în această clădire a funcționat Biroul Electoral de Sector... și tot aici a avut fostul primar sediul de campanie.

În numele transparenței vă prezint ce am găsit la Compania de Investiții înființată de fostul primar: nu era nimeni la muncă. Această direcție are 40 de angajați și toți sunt de negăsit. Prin această companie s-au făcut mai multe contracte dubioase: celebrul spot al spitalului inexistent interzis de CNA, celebra machetă a spitalului sau încercarea de a construi nu mai puțin de 9 patinoare cu 60 milioane €.

În aceeași clădire are sediul și Direcția Protecția Mediului Sector 1 - această direcție este celebră pentru că era situată deasupra BES 1. În Direcția Protecția Mediului Sector 1 am găsit imediat după terminarea scrutinului acele procese verbale în alb și tot aici s-a refugiat acel consilier PSD cu peste 400 de ce procese verbale. Pentru că n-am găsit pe nimeni la Compania de Investiții am decis să stăm de vorbă cu șefii acestei direcții de mediu. Apoi, am reușit într-un final să dau de doamna directoare de la Compania de investiții”, a scris Clotilde Armand pe contul de Facebook.