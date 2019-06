Clotilde Armand, după ce Carmen Dan a spus că ar vrea să-l viziteze pe Dragnea: N-am auzit-o spunând că vrea să viziteze cetățenii răniți de jandarmi la protestul din 10 august. Este subalterna unui infractor

Clotilde Armand (USR) lansează un atac dur la adres ministrului de Interne, Carmen Dan, care a declarat recent că ar vrea să îl viziteze pe Liviu Dragnea în penitenciar.

Într-o postare pe Facebook, Clotilde Armand o taxează pe șefa MAI, precizând că nu a auzit-o pe această spunând că ar vrea să-i viziteze pe românii care au fost răniți de jandarmi în urma violențelor din 10 august.

”Carmen Dan este șocată de sentința primită de L. Dragnea și spune că vrea să-l viziteze. N-am auzit-o pe dna Dan spunând că vrea să viziteze cetățenii răniți de jandarmi la protestul din 10 august 2018, n-am auzit-o pe dna Dan spunând că este șocată de moartea polițistului din Timiș omorât într-o misiune. Puțin îi pasă doamnei de la Interne că este subalterna unui infractor”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.

Carmen Dan a declarat recent că ia în calcul să-l viziteze pe Liviu Dragnea la închisoare deoarece, spre deosebire de alți colegi de partid, ea nu se dezice de trecut.

”Binențeles că iau în calcul această posibilitate (de a-l vizita). Eu nu sunt din categoria celor care se dezic. Am văzut destui inclusiv chiar din partid, care se dezic de trecut. Liviu Dragnea are meritul extraordinar de a fi ținut PSD unit. Eu sunt convinsă că lucrurile se vor așeza. Am încredere foarte mare în puterea de a da acest semnal de unitate pe care o are premierul Viorica Dăncilă", a declarat Carmen Dan, la Antena 3.