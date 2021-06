Clotilde Armand (USR-PLUS), contracte directe de peste 1,6 milioane de euro unei firme de pază

Clotilde Armand, primarul USR-PLUS al Sectorului 1, ar fi acordat direct unei firme de pază două contracte de peste 1,6 milioane de euro, informează România TV.

Unul dintre contracte, în valoarea de un milion de euro, a fost acordat pe 1 iunie, iar al doilea, de peste 600.000 de euro, două zile mai târziu. A fost fix perioada în care criza gunoaielor din Sectorul 1 atingea cote maxime, mai susține RTV, citat de DcNews.

Viceprimarul Sectorului 1 n-ar fi știut de acordarea acestor sume.

Firma ar urma să asigure paza la unități de învățământ, unități sanitare, la Direcția de Taxe și Impozite sau la Direcția de Evidență a Persoanelor.

Primăria Sectorului 1 a transmis că a acordat contractele direct, fără licitație, pentru că există „o urgență extremă”.

"USR PLUS se numește. Dacă era vorba despre alt partid, acum aveați anchetă DNA. Dânsa, fiind de la USR PLUS are mulțumiri din inimă pentru că iată, se îngrijește de securitatea cetățenilor. Dânsa e deasupra legii, nu am nicio îndoială, de altfel mai sunt persoane din acest partid care sunt în mod evident deasupra legii și a instituțiilor din România. (...) Vai de locuitorii din Sectorul 1!”, a comentat analistul politic Bogdan Chirieac, potrivit DcNews.