Pesediştii rămân profesori la oferit sinecuri pe bani mulţi. Aşa s-au descoperit prin ministere tot felul de posturi plătite cu bani mulţi pentru nişte oameni care nu făceau nimic. Şi pare incredibil, dar în ministere au fost găsite până şi coafeze, plătite cu mii şi mii de lei, și care au ajuns pe posturi fiind detaşate de la privat. Până la 13.000 de lei câştigă o coafeză angajată la ministerul Culturii de exemplu. Adică mult peste grila legală de salarizare.

Schema era foarte simplă. Amanta, ruda sau protejatul îşi făcea o firmă cu orice domeniu de activitate, îşi punea un salariu exorbitant, după care era ales să vină să lucreze în instituţiile statului. Iar potrivit legii, detaşarea obligă statul să îi plătească noului angajat salariul pe care îl primea şi la privat.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat că în cazul instituției pe care o conduce acum a fost vorba despre transferarea unui departament de la Secretariatul General al Guvernului.

Ministerului Culturii i-a fost livrat acest departament cu tot cu angajați, a explicat Gheorghiu.

”Este un caz punctual. Vorbim de fondurile alocate pentru marcarea Centenarului. În momentul în care guvernul de atunci a hotărât alocarea a 150 de milioane de lei pentru marcarea Centenarului, tot în acea perioadă, la Secretariatul General al Guvernului s-a decis formarea unui departament care să gestioneze aceste fonduri. Practic, Secretariatul General al Guvernului a făcut acea selecție minunată, după care acest departament a fost transferat la Ministerul Culturii.

Vorbim de un departament ce avea în organigramă 21 de posturi. În perioada august 2017 - martie 2019 au rulat 53 de angajați prin acest departament. Salariile erau, într-adevăr, uriașe și dacă ne gândim că Ministerul Culturii are cele mai mici salarii între ministere, cu atât mai frustrant era pentru ceilalți salariați din minister să vadă acești colegi detașați peste noapte cum câștigă de trei ori mai mult decât dânșii.

Vorbim de evaporarea acestui departament după ce s-au cheltuit 140 de milioane din cele 150 alocate, 10 rămânând necheltuite. Acum, Curtea de Conturi căuta prin Ministerul Culturii atât documente, cât și pe acești oameni pe care să-i poată chestiona pentru a cere lămuriri pentru ca inspectorii Curții de Conturi să-și poată duce investigația până la capăt.

Dacă în primă fază credeau că Ministerul Culturii nu este transparent în relația cu ei, și-au dat seama că Ministerul Culturii a fost mai mult martor pentru că și banii, și acel departament, cu tot cu angajați, au fost livrați direct de la Secretariatul General și au dispărut aceste personaje. Și acum, Curtea de Conturi și oameni din Ministerul Culturii încă îi caută pentru a cere lămuriri. Raportul Curții de Conturi a fost finalizat așa cum s-a putut, dar au rămas foarte multe semne de întrebare și cu cheltuirea banilor pentru marcarea Centenarului, și cu acest departament”, a declarat Bogdan Gheorghiu.

