Coaliția de guvernare formată din PNL, USR-PLUS și UDMR se întâlnește în ședință. Bugetul de stat pentru 2021, pe ordinea de zi (VIDEO)

O nouă ședință a coaliției de guvernare are loc marți, pe tema bugetului de stat pentru 2021. Este cea de-a treia întâlnire a coaliției de guvernare pe această tema, după cea de ieri din Parlament și cea de la Vila Lac.

Bugetul pentru 2021 pare să rămână principalul subiect de discuție al acestei întâlnirii, după ce mai multe surse susțin că până la finalul săptămânii se va lua o decizie mult mai clară. Această adoptarea ar fi stârnit o serie de tensiuni între partenerii de coaliție, ieri, președintele Klaus Iohannis i-a convocat pe liderii coaliției la Vila Lac, discuție la care a participat și premierul Florin Cîțu.

Bugetul de stat pentru 2021 este construit pe o creștere economică de 4%, iar deficitul este proiectat pe 80 de miliarde de lei. Veniturile sunt estimate la 366 de miliarde de lei, iar cheltuielile la 445 de miliarde.

