Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarnă, a cerut demisia lui Carmen Dan după uciderea în Timiş a unui poliţist care a fost împuşcat mortal de către un interlop pe care îl urmărea. Acesta a acuzat că poliţia este subfinanţată, iar din acest motiv viaţa tuturor este în pericol.

"Lucrurile se acutizează, eu spun de foarte mult timp că această femeie trebuie să plece. Eu am o problemă cu gestionarea necorespunzătoare a acestui minister. Acest efect este şi asupra dumneavoastră pentru că subfinanţarea acestui minister ucide la propriu, atât poliţişti, cât şi cei pentru care lucrăm noi. Dacă nu înţelege doamna Carmen Dan, oricum o să plece, indiferent ce o să facă, eu sunt convins că o să plece.

Subiectul nu este Carmen Dan astăzi, subiectul este subfinanţarea Ministerului de Interne, a Poliţiei în special. Gândiţi-vă că avem un deficit structural de peste 25%. Oameni care mor în birouri de accident vascular cerebral, de infarct, pentru că lucrează suplimentar pentru a acoperi acest deficit de personal", a subliniat Dumitru Coarnă.

Acesta a arătat că poliţistul din Timiş avea armament învechit şi a atras atenţia şi asupra unor situaţii grave când unii ofiţeri nici măcar nu pot să meargă la acţiuni înarmaţi din cauza lipsei de dotări.

"Vorbim de un pistol Carpaţi model 74. Ca să fie foarte clar 80% din efective sunt dotate în acest moment cu pistoale Carpaţi model 74 şi aici fac trimitere la forţele de ordine publică, la poliţia rutieră. Cu excepţia celor de la judiciar care au pistoale moderne, ceilalţi sunt dotaţi cu acel pistol. Sunt situaţii când nici nu au pistol, au decât tocul ăla că nu există armament în dotare", a arătat Dumitru Coarnă.

Acesta a dat asigurări că poliţiştii plecaţi în misiunea de prindere a interlopului au acţionat corespunzător şi nu poartă nicio vină pentru tragedia ce a avut loc.

Reamintim că poliţistul, în vârstă de 43 de ani, se afla într-o misiune în localitatea Izvin în momentul tragediei. Era cu un coleg în maşină când au fost anunţati că un barbat dat în urmărire generala va tranzita zona, într-un autoturism înmatriculat în Vrancea. Imediat au organizat un filtru. Agentul a încercat să oprească maşina suspectului, însă aceasta a deschis focul asupra echipajului. Cel puţin un glonţ l-a lovit pe poliţist în gât, iar victima s-a prăbuşit la pământ. Asasinul a luat o la fugă. Colegul politistului l-a urmărit, dar nu a reuşit capturarea lui.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.